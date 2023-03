Informazioni sulla versione 2023 di Tudor Watches & Wonders

Tudor ha annunciato la sua ultima offerta di orologi e meraviglie. Durante l’evento di una settimana, l’orologiaio presenterà i suoi ultimi pezzi della collezione Black Bay, oltre a un nuovissimo riferimento Tudor Royal. Continua a leggere per la gamma completa del marchio di orologi.

Baia Nera

L’ultima evoluzione estetica e tecnica dell’orologio subacqueo emblematico di Tudor, il Black Bay è offerto in una lunetta bordeaux con quadrante nero a contrasto ed è leggermente bombato, il tutto alloggiato nella cassa “originale” in acciaio inossidabile da 42 mm. È alimentato dal calibro di manifattura MT5602-U, un movimento meccanico a carica automatica dotato di un sistema rotativo bidirezionale. Il pezzo è offerto su un bracciale in acciaio inossidabile a tre o cinque maglie, oltre a un cinturino in caucciù aggiuntivo fornito con la chiusura a regolazione rapida “T-fit” di Tudor.

Baia Nera 54

Questa nuova aggiunta al Black Bay di Tudor è descritta come “l’esempio più autentico” del primo orologio subacqueo della casa. Ospitato in una cassa in acciaio inossidabile da 37 mm storicamente accurata, il cronometro conserva la maggior parte, se non tutte, le caratteristiche distintive del modello. Sul quadrante nero sottile, radiale e bombato si trovano le tipiche lancette a “fiocco di neve” di Tudor, complete di indici Super-LumiNova applicati. All’interno del Black Bay ci sono 54 movimenti di manifattura MT5400 che alimentano l’orologio fino a 70 ore.

Baia Nera 31/36/39/41

Portando un’estetica unica alla serie Black Bay, questi nuovi modelli brillano con un mix di finiture che elevano la silhouette iconica con un tocco contemporaneo. Disponibile in quattro diverse misure di cassa, l’orologio viene fornito con una cassa in acciaio inossidabile satinato e spazzolato. Nel frattempo, i quadranti sono colorati di blu, antracite o di un leggero color champagne. Per quanto riguarda il movimento, la versione da 31mm è alimentata dall’MT5201, la 36mm è alimentata dall’MT5400, la 39mm è alimentata dall’MT5602, mentre la 41mm è alimentata dal calibro MT5601.

Black Bay GMT

Con una semplice complicazione multi-fuso orario, il Black Bay GMT è dotato di tutte le solite caratteristiche di design per una gamma, con l’aggiunta della funzionalità GMT ovviamente. Il quadrante opalino bombato presenta una finitura galvanica, che crea un bel contrasto con l’iconica lunetta girevole bordeaux e blu. Il GMT utilizza un movimento di manifattura MT5652 certificato COSC altamente funzionale, che offre una resistenza all’acqua di 20 ATM e una riserva di carica di 70 ore. Oltre all’originale bracciale in acciaio inossidabile a tre maglie, il GMT è offerto anche con un cinturino sportivo in tessuto nero con accenti rosso bordeaux.

Tudor Reale

La collezione Tudor Royal, descritta dalla casa come “l’epitome dell’eleganza sportiva, versatile e conveniente”, accoglie due nuovi colori di quadrante: marrone cioccolato e salmone chiaro. Entrambe le versioni presentano una finitura sunray satinata sul quadrante, completo di numeri romani applicati o diamantati. Gli orologi sono disponibili in una varietà di dimensioni della cassa, che vanno da 28 mm e 34 mm ai più grandi ma ancora abbastanza sottili 38 mm e 41 mm. Una caratteristica degna di nota del Tudor Royal è la distintiva lunetta dentellata con scanalature alternate e finiture lucide in acciaio o oro giallo.

pagando Il sito ufficiale Tudor Per maggiori dettagli sulle date di rilascio e sui prezzi di questi orologi.

