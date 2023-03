Un test drive della Toyota GT3 offre una prima occhiata alla sua prossima auto sportiva

La Toyota non ha ancora condiviso alcun dettaglio su cosa diventerà esattamente il concept GR GT3 del 2022, ma lo sviluppo del prossimo pilota dell’azienda continua. Il filmato di un test sul bagnato al Fuji lo scorso fine settimana mostra che lo sviluppo sta continuando, il che lo mette sulla buona strada per un debutto nel prossimo futuro.

La clip animata dell’auto è in realtà lunga solo 15 secondi e mostra solo un’angolazione, ma possiamo vedere che la GR GT3 conserva il lungo cofano e le linee drammatiche che erano così sorprendenti nel concept originale. Come tutte le moderne auto da corsa GT3, l’auto ha un enorme spoiler posteriore e altri elementi aerodinamici chiave per produrre un carico aerodinamico significativo. Il body kit è un po’ meno estremo di quello dell’attuale RC F GT3, ma al momento l’azienda sta correndo attraverso il suo marchio Lexus. Sebbene non sia stato annunciato alcun motore, i suoni del volo lo sono Simile alla RC F GT3che è alimentato da un motore V8 da 5,4 litri basato sul motore da 5,0 litri utilizzato nell’RC F.C.

La Toyota deve ancora annunciare un’auto stradale per il concept GR GT3 per rappresentarla effettivamente, ma le regole di classe dicono che dovrà essere basata su un’auto stradale di qualche tipo. Come ha sottolineato un dirigente della Lexus percorso del percorso L’anno scorso, quell’auto potrebbe indossare il badge Lexus in Nord America e fungere da indicatore chiave delle ambizioni prestazionali di quel marchio.

Non è stata fissata una tempistica per il debutto in gara della GR GT3 né è stata annunciata l’auto da strada che rappresenterà.