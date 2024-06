OPPO F27 Pro Plus con protezione da acqua e polvere IP69 lanciato oggi: Dettagli | Notizie sulla tecnologia

L'OPPO F27 Pro Plus farà il suo debutto in India il 12 giugno alle 12:00. Presentato dal produttore cinese di smartphone come il primo “smartphone ultra robusto e pronto per i monsoni” dell’India, lo smartphone avrà un grado di protezione IP69 per la protezione dall’ingresso di acqua e polvere. Inoltre, lo smartphone OPPO F27 Pro Plus riceverà una valutazione a cinque stelle dallo svizzero SGS per la resistenza alle cadute e la certificazione US Military Standard per la qualità costruttiva, cosa che l'azienda ha confermato prima del lancio.

OPPO F27 Pro Plus: cosa aspettarsi

OPPO ha menzionato sul suo sito ufficiale che l'F27 Pro Plus sarà offerto in due colori: Dust Pink e Midnight Navy. Entrambe le opzioni di colore presenteranno una trama in pelle sul retro che, secondo l'azienda, ha capacità antimacchia. Nella parte anteriore, l'F27 Pro Plus sarà dotato di un display AMOLED curvo 3D con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2.

Lo smartphone OPPO F27 Pro Plus sarà dotato di un modulo fotocamera circolare con una configurazione a tripla fotocamera sul retro insieme a una torcia che sarà posizionata simmetricamente all'interno di un anello metallico a forma di anello che OPPO chiama “Cosmos Ring Design”.

Per quanto riguarda le caratteristiche distintive, OPPO ha confermato le cinque stelle svizzere di SGS per la resistenza alle cadute e la certificazione dello standard militare statunitense (MIL-STD-810H Metodo 516.8) per la qualità costruttiva. Inoltre, OPPO ha confermato che l'F27 Pro Plus sarà dotato di un microfono impermeabile, fori per gli altoparlanti, uno slot per schede SIM e una porta USB. OPPO ha affermato che le aperture del microfono e degli altoparlanti dello smartphone saranno ricoperte da uno strato che consente il passaggio del suono ma impedisce l'ingresso dell'acqua, e il modulo USB sarà fissato con un anello in silicone. Con queste protezioni in atto, si dice che OPPO F27 Pro Plus abbia ottenuto le seguenti tre certificazioni Ingress Protection (IP):