WhatsApp Plus V13.50 | Scarica APK | notizie | Aggiorna | Aggiorna | Installa | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | trucco | Tutorial | Stati Uniti | Spagna | Messico | NNDA | NNNI | GIOCO SPORTIVO

Ti stai davvero godendo tutto ciò che hai? Whatsapp plus ? L’applicazione sviluppata da molti utenti è in vV13.50 .versione Con esso, vengono aggiunti nuovi dettagli che gli utenti possono utilizzare da oggi. Ad esempio: sarai in grado di vedere una sezione di Chat, Gruppi, Chiamate in arrivo e un’altra scheda per i tuoi stati.

Ma non solo, WhatsApp Plus V13.50 È anche più stabile, consente agli utenti di chattare senza problemi futuri come il divieto permanente.

Tuttavia, nonostante nei prossimi mesi le tue conversazioni possano scomparire a causa di una violazione delle regole per il download di un’applicazione di terze parti che non dispone di crittografia end-to-end, spetterà a ciascuna persona continuare a utilizzarla su un telefono.

vuoi possedere? Whatsapp plus sul tuo dispositivo mobile? Ricordati di archiviare V13.50, rilasciato il 21 agosto, può essere installato solo come file APK su terminali Android.

COME INSTALLARE L’APK WHATSAPP PLUS V13.50

a differenza di WhatsApp Plus 17.00, versione V13.50 È più informato. Cioè, non contiene pubblicità, per non parlare del fatto che il dispositivo è saturo di altri elementi esotici.

Per scaricare la prima cosa che devi fare è inserire questo Collegamento .

. Una volta scaricato il file APK, devi installarlo.

Ricorda che per non avere errori dovrai liberarti del WhatsApp originale e dei suoi vari componenti che, troppo spesso, rimangono fluttuanti nella sezione delle app.

In WhatsApp Plus V13.50, puoi attivare la tanto attesa modalità aereo in modo che non appaia su Internet. (Foto: mag)