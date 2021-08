La guida autonoma di Tesla non si è mai sentita finora

Tuttavia, la guida completamente autonoma non è domani alla Tesla belle promesse Di Elon Musk (che alla fine lo ha ammessoDiceva una sciocchezza). Dall’anno scorso, Tesla ha consentito a un piccolo gruppo di conducenti di testare in versione beta il suo sistema completo di guida autonoma (FSD)., la cui versione 9.2 dovrebbe migliorare significativamente la guida autonoma in città. Questo programma di test è ancora lontano dal soddisfare gli utenti… il primo Elon Musk.

In un tweet, il presidente della bolla spiegare Quindi questa versione è non buono “Ma i team responsabili del pilota automatico e dell’intelligenza artificiale stanno facendo del loro meglio per migliorare la tecnologia. Ha detto che la versione 9.3, che è ancora in beta, offre prestazioni molto migliori.

Elon Musk ha anche notato che il pilota automatico per la guida in autostrada e la guida in città si fonderanno, il che richiederà un importante core business affinché le reti neurali funzionino sotto il cofano di Tesla. anche il leader fagli sapere Questa versione di FSD 10 sarebbe stata basata su profondi cambiamenti strutturali.

Sviluppare la guida autonoma di livello 5 (senza alcun intervento umano) quando sei al livello 2 è in realtà piuttosto complesso. Ma il produttore ha intrapreso un’importante riforma tecnica Semplicemente rimuovendo i radar Dei suoi composti, è un sensore ampiamente utilizzato ovunque. Il produttore ora si affida solo alle telecamere di bordo, il che rende ancora più difficile. E spinge ulteriormente l’orizzonte della guida senza conducente.

Tesla riscalda i neuroni per una visione a lungo raggio