WhatsApp ti permetterà di rispondere ai messaggi nelle conversazioni

Rispondere a un messaggio inviato alle principali app di messaggistica è possibile da anni. WhatsApp, che ancora non lo consente, è un’eccezione a questo livello, ma questo sta per cambiare. C’è un suggerimento che l’app sta per adottare reazioni ai messaggi nelle sue chat.

Sembra che le reazioni ai messaggi stiano per avverarsi nelle nostre conversazioni Il WhatsApp. Almeno questo è ciò che suggerisce un messaggio automatico che vede il blog. WAbetainfo. Quest’ultimo suggerisce di aggiornare la richiesta per vedere la reazione inviata da un giornalista. Come promemoria, è molto facile allegare un’emoji a un messaggio ricevuto sull’app di messaggistica Reactions. Funzionalità disponibile da anni sulla maggior parte dei servizi WhatsApp concorrenti, inclusi Instagram, Twitter, Signal, Slack o Messenger.

Attualmente, WhatsApp consente agli utenti solo di citare un messaggio e quindi inviare immediatamente un’emoji come risposta, ma questa tecnologia manca di flessibilità. Consentire l’aggiunta di reazioni direttamente ai messaggi (probabilmente toccandoli e tenendoli premuti) consentirebbe a WhatsApp di migliorare la propria esperienza nelle conversazioni, raggiungendo al contempo la concorrenza.

Le reazioni ai messaggi sembrano arrivare su WhatsApp… ma quando?

Secondo WAbetainfo, questa nuova funzionalità potrebbe raggiungere WhatsApp attraverso un imminente aggiornamento per i beta tester, ma XDA Developers da parte sua indica che questa funzionalità è ancora in una fase iniziale di sviluppo. È difficile in queste circostanze sapere quando può essere ampiamente diffuso tra tutti gli utenti di Messaggi. Logicamente, al momento non sarebbe così. Inoltre, non è chiaro quale forma esatta prenderanno i colloqui.

Nota che questa non è la prima volta che WhatsApp vuole aggiungere al suo servizio una funzionalità popolare tra i suoi concorrenti. Di recente, la piattaforma Ad esempio pubblicando la possibilità di inviare foto e video effimeri. Un post che è in uso da molto tempo su Snapchat o anche su Instagram.