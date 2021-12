Square, guidata da Jack Dorsey, cambia nome in Block

Square, la società di servizi finanziari che ha co-fondato ora ex-PDG di Twitter Jack DorseyLa società ha dichiarato mercoledì di aver cambiato nome in Block.

Square è andata oltre la semplice offerta di servizi finanziari: quest’anno ha acquisito una partecipazione di controllo nel servizio di streaming musicale Tidal, che Block sta utilizzando come motivazione per il nuovo nome.

« Il cambiamento nel blocco riconosce la crescita dell’aziendaLo ha detto la società in un comunicato. ” Sin dal suo inizio nel 2009, l’azienda ha aggiunto Cash App, TIDAL e TBD54566975 come azienda e il cambio di nome crea spazio per un’ulteriore crescita. Block è un ecosistema globale di molte aziende unite dal loro obiettivo di potenziamento economico, al servizio di molte persone: individui, artisti, fan, sviluppatori e venditori. »

Block afferma che non ci saranno modifiche normative a seguito del nuovo nome, nonostante l’iniziativa Square Crypto della società sia stata ribattezzata Spiral. Il nuovo nome del Blocco dovrebbe entrare in vigore legalmente”. 10 dicembre o giù di lì«.

Le modifiche sono state annunciate appena due giorni dopo che il signor Dorsey si è dimesso da CEO di Twitter. In precedenza, è stato CEO di Twitter e Square. Ancora l’amministratore delegato di Block.

Il nuovo nome di Block arriva poco più di un mese dopo Facebook ha cambiato nome in Meta.