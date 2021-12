Scopri il modo semplice per sapere se qualcuno ha letto le tue chat di WhatsApp

Tieni al sicuro le tue chat di WhatsApp: ecco come scoprire se qualcuno ha avuto accesso alla tua cronologia senza il tuo permesso.

Sappiamo fin troppo bene quanto la tecnologia influisca drasticamente sulle nostre vite. Finora l’utilizzo degli smartphone di ultima generazione è diventato dei veri e propri laptop.

E grazie ad alcune applicazioni, come la più popolare WhatsApp, avremo la possibilità di inviare messaggi di testo in tempo reale, anche a chi non ci è vicino. Un modo perfetto per avvicinare il più possibile i tuoi cari. E con loro scambiamo un numero infinito di messaggi che vengono archiviati nei nostri dispositivi sotto forma di conversazioni reali. Fin qui tutto bene, se no, ci sarà sempre qualcuno, in un modo o nell’altro, che vorrà sempre intromettersi nei tuoi affari, e per farlo userà un tuo piccolo errore per entrare nelle conversazioni.

addio curioso! Da oggi scoprirai se qualcuno ha avuto accesso alle tue chat di WhatsApp

Lo scambio accidentale di messaggi tramite WhatsApp ci fa sentire al sicuro dai soliti curiosi, che non possono fare i propri affari. D’altra parte, porta sempre con te il cellulare, sarebbe davvero impossibile per qualcuno leggere quello che vi dite. Sfortunatamente, questo non è affatto il caso, specialmente se stai usando WhasApp sul web.

Per utilizzare WhatsApp sul web o meglio, per effettuare il primo accesso da computer, ti verrà chiesto di inquadrare il codice QR appena creato e il gioco è fatto. Purtroppo, una volta eseguito questo passaggio, il tuo account verrà automaticamente memorizzato sul tuo computer, che le prossime volte non ti chiederà alcun dato identificativo. In questo modo, sarà molto facile per tutti gli intrusi accedere al tuo WhatsApp. Ma come fai a sapere se qualcuno ha letto le tue conversazioni? Il passaggio è molto semplice.

Vai semplicemente al menu Impostazioni e tocca Dispositivi connessi. In questo modo verranno visualizzati tutti i dispositivi associati ai loro ultimi tempi di accesso. In questo modo, se vedi orari di accesso che non sono i tuoi, saprai che qualcuno dal tuo computer sta spiando le tue conversazioni. Accendi immediatamente la cover e poi disconnetti il ​​computer dal tuo account.