Il falso servizio cloud di Amazon AWS InfiniDash si sta diffondendo rapidamente

Twilio Educatore per sviluppatori Joe Nash Ha ottenuto più di quanto si aspettasse dopo aver postato su come credere che Amazon Web Services Inc. Se pubblicato al riguardo, probabilmente si diffonderebbe rapidamente e verrebbe aggiunto come requisito di abilità a molti annunci di lavoro.

Il suo tweet su AWS InfiniDash ha visto immediatamente un’azienda aggiornare i propri requisiti di lavoro, mentre sono apparsi anche tutorial online e menzionavano diverse versioni divergenti del prodotto.

Forse Nash stava solo riflettendo quando ha twittato:

Sono convinto che un piccolo gruppo dedicato di sviluppatori Twitter possa twittare a caldo su un prodotto AWS completamente configurato o su AWS Infinidash ID o qualcosa del genere, e apparirà come requisito nelle specifiche del lavoro in una settimana – Joe Nash (@jna_sh) 30 giugno 2021

Ma come il record menzionatoIn pochi giorni, la teoria di Nash si è dimostrata corretta, poiché la dubbia parola di AWS InfiniDash si è diffusa sul Web a macchia d’olio.

Ad alimentare le fiamme è stato nientemeno che il Chief Technology Officer di AWS Werner Vogels, che ha scherzato sul “lancio più importante di sempre” dell’azienda.

Ufficiale AWS #infindash L’evento GA è stasera nella prima metà durante #Belita Una partita all’Allianz Arena di Monaco. Puoi offrirmi una birra per festeggiare il nostro lancio più importante di sempre… pic.twitter.com/BYboo7bFI5 – Werner Vogels (Werner) 2 luglio 2021

L’utente di Twitter _skris ha condiviso per dire che stava dando a InfiniDash un open source per aiutare le persone a evitare di rimanere bloccate su AWS. Descrive OpenDash come un’alternativa gratuita, solo per consentire a DataMiller di intervenire e afferma che ha inviato spam a questa versione perché non gli piacciono i termini della sua licenza.

Forking perché non ci piace la tua licenza; Rinomina Dashio. online su https://t.co/REuxMliX2d – Matthew Mark Miller (@DataMiller) 2 luglio 2021

Appena tre giorni dopo il tweet di Nash, Signal Messenger LLC, che produce una piattaforma di messaggistica crittografata, ha pubblicato un annuncio per un lavoro chiedendo un ingegnere server con esperienza in AWS InfiniDash. L’annuncio affermava che anche l’esperienza OpenDash è accettabile.

Qui a Signal, ci siamo sempre concentrati sulla produttività degli sviluppatori, quindi la gestione del ciclo di vita di Infinidash è stata al centro di ogni salto che facciamo. Stiamo assumendo di conseguenza: https://t.co/op9ycS9mKM – Segnale (app di segnalazione) 2 luglio 2021

Anche l’annuncio di lavoro di Signal sembra prendere in giro IBM, richiedendo ai candidati di “passare una quantità significativa di tempo” a lavorare con InfiniDash. La famosa azienda IBM Si è resa un’idiota L’anno scorso, quando ho pubblicato un annuncio di lavoro alla ricerca di un ingegnere con almeno 12 anni di esperienza lavorativa con Kubernetes, sembrava essere ignaro del fatto che Kubernetes esistesse solo dal 2014.

Le battute sono continuate con l’uscita di a lezioni on line, Il “Pubblica” da un libro di testo Si chiama “Advanced Infinidash: The Ultimate Guide” e un video completo di 20 minuti di bufala pubblicato su YouTube da Containers from the Couch che discute “in modo approfondito” di AWS InfiniDash.

Il disco ha poi parlato con Nash, che ha detto che il suo tweet originale stava semplicemente pensando a GitHub Servizio copilota, che ha descritto come “una tecnologia Blackbox dal nome vago che è disponibile su base limitata a un numero limitato di persone”. Il punto, ha detto, è che la maggior parte degli sviluppatori non sentirà mai parlare di tecnologia se non attraverso i post che vedono online.

“Volevo esprimere questo e ho sempre trovato che i marchi di prodotti AWS sono impenetrabili, quindi sembrava una sede naturale per l’idea”, ha aggiunto Nash.

Amazon stessa deve ancora rispondere ufficialmente alle storie di AWS InfiniDash e un analista ha detto a SiliconANGLE che potrebbe volerci un po’ di tempo prima che ciò accada.

Holger Muller di Constellation Research Inc. ha dichiarato: Ha scherzato: “A causa di così tanti dei loro prodotti, Amazon può impiegare molto tempo per assicurarsi che non siano i propri”.

Foto: Joe Nash