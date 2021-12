Amazon sta arrivando in Grecia

Sulle strade del “traffico rapido digitale” ora giace Hellas Il Servizi Web Amazon, anche nei paesi in cui “costruirà” 30 nuove infrastrutture locali a partire dal prossimo anno, che saranno collegate alla rete globale AWS. 30 nuove “regioni locali” – “Aree locali”, come vengono chiamate – sono state annunciate poco prima della piattaforma del Congresso mondiale di Amazon Web Services, ReInfinite, dove ha sede protothema.gr, VP e CTO di amazon.com. , Werner Vogels . Come sottolineato da Mr. Vogels, in questo modo AWS fornisce una soluzione alle enormi esigenze e richieste che esistono per il passaggio al cloud, ma anche risposte più veloci (latenza). Sottolinea inoltre che, di fatto, in specifiche aree locali la risposta scenderebbe a livelli molto bassi. “Sono molto entusiasta di annunciare che espanderemo le nostre ‘regioni locali’ in tutto il mondo, in Europa, Sud Africa, Asia e Australia”, ha affermato Vogels durante l’evento.

Come è noto, le AWS Local Zones sono un tipo di infrastruttura che include storage ed elaborazione, ma anche un’ampia gamma di servizi per i clienti aziendali, dando loro la possibilità di “eseguire” applicazioni AWS, richiedendo risposte anche in meno di 10 millisecondi!

Verranno sviluppate 30 nuove aree locali in 21 paesi del mondo. In Europa, oltre alla Grecia, saranno effettuati investimenti in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo.

Ci sono attualmente 16 località solo negli Stati Uniti. Va notato che ci sarà un’espansione lì.

A seguito degli annunci odierni, il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis avrà, domani, alle 9:30, un incontro con i dirigenti di Amazon Web Services, sul tema del significativo investimento dell’azienda nel nostro Paese.

All’incontro parteciperanno il Ministro dello Sviluppo e degli Investimenti Adonis Georgiadis, il Ministro di Stato e del Governo Digitale Kyriakos Pierakakis e i Ministri di Stato George Gerapetitis e Akis Skirtsos.

Durante l’incontro, ci sarà una teleconferenza con i migliori CEO di Amazon a Las Vegas.

le notizie di oggi:



Marie Senataki risponde in via extragiudiziale a Kostas Tsurros: “Non devo scuse a nessuno”



Biden annuncia l’estensione dell’uso della mascherina su tutti i mezzi pubblici fino a marzo



Il Cremlino “spera” di incontrare Biden e Putin nei prossimi giorni