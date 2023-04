Il CEO di Apple, Tim Cook, parla delle cuffie AR/VR e altro in una nuova intervista

Il CEO di Apple, Tim Cook, sembra aver preso in giro l’imminente visore per realtà mista dell’azienda Ampia intervista con GQ.



Caratteristiche culinarie in copertina GQL’edizione dei Global Creativity Awards 2023. L’intervista a GQZach Baron, intitolato Tim Cook, Thinks Different, approfondisce molteplici aspetti della carriera, della premiership e della vita personale di Cook. Spiegando perché Apple è ipoteticamente interessata all’hardware AR/VR, Cook ha dichiarato:

Se pensi alla tecnologia stessa con la realtà aumentata, solo per prendere un lato del pezzo AR/VR, l’idea che puoi sovrapporre il mondo fisico con cose del mondo digitale può migliorare notevolmente la comunicazione delle persone, la connessione delle persone. Può consentire alle persone di ottenere cose che prima non potevano ottenere. Potremmo essere in grado di collaborare a qualcosa di molto più semplice se fossimo seduti qui a fare brainstorming e all’improvviso potremmo uscire con qualcosa di digitale e vederlo insieme e iniziare a collaborare su di esso e crearlo. E quindi c’è l’idea che ci sia questo ambiente che potrebbe essere migliore del solo mondo reale — sovrapporre il mondo virtuale su di esso potrebbe essere un mondo migliore. E questo è eccitante. Se può accelerare la creatività, se può solo aiutarti a fare le cose che fai tutto il giorno e che non hai mai pensato di fare diversamente.

Cook ha continuato suggerendo che ridimensionare oggetti fisici e mettere l’arte digitale sui muri sono solo l’inizio di potenziali casi d’uso per la realtà aumentata, il che apparentemente significa che ci sono possibilità molto maggiori. Quindi Baron ha sollevato il fatto che Cook l’ha detto nel 2015 Il newyorkese che era molto scettico sul fatto che Apple realizzasse occhiali intelligenti, simili a Google Glass, come uno dei primi prodotti della realtà aumentata. Cook disse all’epoca:

Abbiamo sempre pensato che gli occhiali non fossero una mossa intelligente, dal punto di vista che le persone non vogliono proprio indossarli. Erano invadenti, piuttosto che mettere la tecnologia in secondo piano, come avevamo sempre creduto. Abbiamo sempre pensato che sarebbe fallito, e sai, fino ad ora è successo.

Ora, Cook ha ammesso di essere pronto a dire che aveva torto:

Il mio pensiero è sempre in evoluzione. Steve mi ha insegnato bene: non sposare mai le tue ex convinzioni. Sempre, se viene presentato qualcosa di nuovo che dice che avevi torto, riconoscilo e vai avanti invece di continuare ad accovacciarti e parlare del motivo per cui avevi ragione.

Baron Cook ha quindi chiesto se il fatto che né i Google Glass né i visori Meta Quest abbiano avuto un tale impatto tra i consumatori lo renderebbe scettico sul fatto che Apple offrisse un prodotto nello spazio AR/VR. Cook ha risposto che Apple ha una storia di successo in aree in cui le persone hanno messo in discussione:

Praticamente tutto ciò che abbiamo fatto, ci sono stati molti scettici con lui. Se fai qualcosa al limite, sarà sempre sospettoso. […] Possiamo dare un contributo significativo, in qualche modo, a qualcosa che altri non fanno? Possiamo possedere la proto-tecnologia? Non mi interessa collezionare pezzi della roba di qualcun altro. Perché vogliamo controllare la tecnologia iniziale. Perché sappiamo che è così che crei.

Leggi il Intervista completa Per ulteriori informazioni sui pensieri di Cook sulla leadership, sulla sua immagine pubblica, sul confronto con Steve Jobs, sul lavoro all’Apple Park, sul suo stipendio e altro ancora.