Successo del moderno test di Google su Internet: connettività ottica wireless

fonte dell’immagine, Getty Images , Problemi di accesso a Internet attraverso il fiume Congo

L’esperimento, che ha inviato Internet ad alta velocità nell’aria tramite raggi di luce, ha avuto successo. Questa tecnologia ha stabilito il servizio Internet attraverso il fiume Congo.

Ciò significa che due città africane, Brazzaville e Kinshasa, dispongono di una banda larga ad alta velocità a prezzi accessibili.

Tara è un progetto di Alphabet X (ex Google X).

Precedentemente noto come Project Loon, era stato progettato per fornire Internet a banda larga posizionando palloncini nella stratosfera dell’atmosfera terrestre. Ma si è fermato per tutto il giorno. Da questo progetto è nato il progetto per fornire il servizio Internet attraverso i raggi luminosi.

Sul loro sito web, hanno affermato che il nuovo tentativo di test ha risolto il problema del servizio Internet tra la città di Brazzaville nella Repubblica Democratica del Congo e la città di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo.

fonte dell’immagine, lettera X , dispositivi emettitori di luce

La distanza tra le due città è di soli tre chilometri. Ma c’è stato un problema nel collegare online le due città. I cavi devono essere posati intorno al fiume per collegare le due città via cavo. Ciò aumenterà il costo della banda larga di cinque volte.

Il team di Alphabet X afferma che un sistema chiamato Wireless Optical Communication (WOC) ha salvato il 99,9% di 700 terabyte di dati negli ultimi 20 giorni.

"Non ci aspettiamo che il momento sia perfetto in tutti i climi e in tutti i futuri, ma Tara Connection funzionerà ancora meglio, contribuendo a fornire Internet ad alta velocità e a prezzi accessibili ai 17 milioni (Rs 1,7 crore) di persone che vivono in entrambe le città", Alphabet X ha detto in una dichiarazione.

Questa è la nuova versione del Progetto Tara. È interessante notare che è stato in fase di sviluppo negli ultimi tre anni. X sta lavorando con Econet Group e Liquid Telecom per fornire Internet ad alta velocità a questi paesi africani. Anche in Kenya sono stati avviati servizi commerciali.

Il sistema utilizza fasci di luce invisibili molto corti per fornire un servizio Internet ad alta velocità. I dati vengono trasmessi nello stesso modo in cui la luce viene utilizzata per trasmettere i dati nella vecchia modalità in fibra sulla Terra. Ma non ci sono cavi in ​​questa modalità.

Questa tecnologia si chiama Free Space Optical Communications. Ciò è stato rafforzato dai tentativi sperimentali di iniettare laser nei palloncini al Project Loon. Alphabet ha abbandonato il progetto lo scorso febbraio perché Project Loon non era commercialmente redditizio.

fonte dell’immagine, lettera X , Progetto Tara – Agenda piccola

Side X concorda sul fatto che il piano di Tara non sia un’opzione praticabile. Dicono che non funzioni perfettamente in tempi di nebbia, fumo e uccelli che volano attraverso il segnale.

Ma le soluzioni a questi problemi sono state migliorate controllando la potenza del laser trasmesso. È come un telescopio (telescopio) che consente a occhiali, luce e software di dirigere la luce dove deve essere diretta. Side X ha anche trovato alcuni modi per ridurre gli ostacoli che si verificano quando gli uccelli volano prima del segnale.

"Anche se posti come la nebbia di San Francisco potrebbero non essere un ottimo posto per utilizzare il servizio ottico wireless, ci sono molti posti in tutto il mondo che hanno il clima perfetto per Project Tara", ha affermato il blog.

È interessante notare che questa tecnologia è stata testata anche in Kenya, India, Stati Uniti d’America e Messico.

