Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando dietro le quinte sugli iPhone pieghevoli

Apple non produce iPhone pieghevoli, ma ciò non significa che non funzioni su di essi. Secondo i rapporti, Apple sta lavorando su un iPhone pieghevole dal 2018 e ci sta attualmente lavorando Almeno due “modelli attivi” Che ha un meccanismo di chiusura a conchiglia, proprio come il Galaxy ZFlip di Samsung.

Tuttavia, si dice che l’iPhone pieghevole sia ancora nella fase di sviluppo iniziale e non sarà lanciato a breve. In effetti, si dice che la prima data in cui Apple potrebbe lanciare un iPhone pieghevole sarà il 2026.

Questo perché Apple ha problemi a raggiungere i suoi obiettivi di progettazione. Secondo quanto riferito, l'obiettivo iniziale di Apple era che l'iPhone pieghevole non fosse più spesso dei modelli attuali quando è chiuso. Idealmente desiderano anche un display all'esterno in modo che gli utenti possano vedere le notifiche, ecc. quando la schermata principale è chiusa. Tuttavia, un tale progetto si è rivelato impegnativo.

Ciò significa che un iPhone pieghevole dovrebbe misurare circa 8,25 mm una volta piegato. Per contestualizzare questo numero, tieni presente che il Galaxy ZFlip 5 ha uno spessore di 15,1 mm quando piegato e l'Opp N2 Flip ha uno spessore di 16 mm quando piegato. È facile capire perché Apple sta avendo problemi di sviluppo.

Queste sfide hanno portato Apple a interrompere temporaneamente il lavoro sull’iPhone pieghevole nel 2020 Lavora invece su un iPad pieghevole. Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando su un iPad pieghevole che avrà all’incirca le dimensioni dell’iPad mini e avrà un display da 8 pollici.

Non solo un iPad pieghevole offrirà ad Apple più spazio con cui lavorare, ma avrà anche requisiti di durabilità meno rigorosi rispetto a un telefono. Tuttavia, voci recenti suggeriscono che Apple potrebbe lanciare un iPad pieghevole al più presto nel 2026. Quindi, non importa da come lo guardi, è sicuro dire che non vedremo alcun tipo di dispositivo Apple pieghevole tanto presto.

fonte: l'informazione attraverso Mac dalle 9 alle 5