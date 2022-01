I ricercatori scoprono strani segnali provenienti da un oggetto polveroso

Ogni giorno e senza sosta, diversi Satelliti I telescopi stanno scansionando il cielo alla ricerca di nuovi misteri da risolvere. il Un satellite in transito per rilevare i pianeti esterni La NASA, comunemente nota come lui-capra, È uno dei satelliti a disposizione degli scienziati. Tra le informazioni ottenute da TESS, gli scienziati hanno scoperto un nuovo mistero che non mostra alcuna proprietà degli oggetti già osservati.

Un team di scienziati sta studiando le possibili cause dei segnali insoliti emessi da un oggetto soprannominato TIC 400799224. TIC è l’abbreviazione di Catalogo di input TESS Punta a un database. I ricercatori, dopo aver studiato meglio i segnali, avanzano diverse ipotesi per spiegare che sono completamente diversi da quelli ottenuti in generale.

Suggeriscono che la fonte potrebbe essere binario dov’è il detriti di un grande asteroide. Hanno anche considerato la possibilità di una doppia stella in cui una delle stelle è circondata da un’enorme nuvola.

Un nuovo traguardo per il metodo di transito

Il ruolo del satellite TESS è quello di identificare un file pianeti esterni Sto cercando lettere minuscole diminuisce di luminosità La stella. Queste goccioline sono causate dal passaggio di un pianeta tra il telescopio e la stella. Questa clip blocca una piccola parte della luce della stella. Ma i pianeti non sono l’unico fenomeno che può causare una tale diminuzione della luminosità.

Quando i ricercatori hanno studiato i dati raccolti all’inizio del 2019, l’oggetto si è distinto. Questo perché ce l’ha Ha perso circa il 25% della sua lucentezza in poco tempo. Poi ha subito diversi cambiamenti improvvisi di luminosità. Oggi è diventato un mistero per gli scienziati. Per spiegare meglio la natura di TIC 400799224, i ricercatori si sono rivolti ad altri strumenti scientifici.

Abete in piedi risultante da collisioni planetarie?

Tutti i dati raccolti hanno permesso agli scienziati di farsi un’idea di cosa potrebbe causare lo strano segnale. I ricercatori ritengono che il cuore di TIC 400799224 sia un file binario Dove due stelle simili si circondano. Ma una di queste stelle sembra avere una pulsazione lenta, il che rende lo studio molto complicato.

Secondo gli scienziati, queste pulsazioni sono dovute a a nuvola enorme Dalla polvere che circonda la stella. Questi ricercatori stanno studiando diverse ipotesi per spiegare la presenza di questa quantità di polvere. Pensano che ciò sia dovuto alla collisione tra oggetti simili pianeti o asteroidi. Sperano di continuare ad osservare l’oggetto per comprenderne meglio le proprietà peculiari.

fonte : Vuoto