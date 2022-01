È stato rivelato quali telefoni Xiaomi riceveranno il più grande aggiornamento dell’anno e quando

L’azienda cinese, Xiaomi, ha presentato pochi giorni fa nuovi smartphone, nonché una nuova versione dell’interfaccia utente MIUI che raggiungerà molti utenti nel nuovo anno.

La nuova MIUI 13 porterà una serie di novità di cui potete leggere qui, nonché opportunità eccezionali per i possessori di tablet e per chi utilizza i prodotti Xiaomi. Sfortunatamente, al momento della consegna non è stata annunciata alcuna data di rilascio ufficiale, ma le informazioni ora iniziano a diventare chiare.

Oggi, i rappresentanti dell’azienda hanno rilasciato il primo elenco di smartphone, che riceveranno un aggiornamento all’inizio del prossimo anno. Xiaomi ha annunciato che le prime strutture in Europa riceveranno un aggiornamento nel primo trimestre del 2022. L’elenco include i dispositivi della serie Mi 11, così come Redmi Note 10 e Redmi 8 (2021) e il tablet Xiaomi Pad 5.

Prodotto “Xiaomi”, curie “MIUI 13” gaus pirmojo 2022 ketvirčio metu: “Xiaomi Mi 11”, “Xiaomi Mi 11 Ultra”, “Xiaomi Mi 11i”, “Xiaomi Mi 11X Pro”, “Xiaomi Mi 11X”, “Xiaomi “11T Pro”, “Xiaomi 11T”, “Xiaomi Mi 11 Lite”, “Xiaomi Mi 11 Lite 5G”, “Xiaomi 11 Lite 5G NE”, “Xiaomi 11 Lite NE”, “Xiaomi Pad 5”, “Redmi 10” , “Redmi 10 Prime”, “Redmi Note 8 (2021)”, “Redmi Note 10 Pro”, “Redmi Note 10 Pro Max”, “Redmi Note 10”, “Redmi Note 10 JE”.

Se il tuo smartphone non è in questa lista, ti consigliamo di non disperare. Xiaomi ha fornito solo un elenco dei suoi primi prodotti che verranno aggiornati e sono attese ulteriori informazioni nel prossimo futuro. I rappresentanti della società hanno sottolineato che questo è solo un elenco preliminare, che, tra l’altro, è ancora soggetto a modifiche.