Panasonic LZ2000 – TV OLED con funzionalità di gioco

Panasonic ha presentato il suo fiore all’occhiello LZ2000 al CES 2022. Oltre agli schermi OLED, la notizia presenta la calibrazione del colore di fabbrica, funzionalità AI che migliorano la qualità dell’immagine e una suite di tecnologie di gioco per funzionare con console e PC.

La Panasonic LZ2000 è disponibile nei diametri da 55, 65 e 77 pollici. Tutti i nuovi televisori si distinguono per l’ottimizzazione dell’immagine in base alla temperatura del colore dell’illuminazione. Un algoritmo AI automatico, che si concentra sulle letture del sensore integrato della TV, regola automaticamente l’immagine per renderla il più naturale possibile.

Inoltre, l’intelligenza artificiale regola le impostazioni video e audio in base al tipo di contenuto visualizzato sullo schermo. I televisori sono inoltre dotati di un sistema audio panoramico che supporta Dolby Atmos tecnologia.

Sono supportati i modelli della famiglia LZ2000 Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10 + Adaptive e Immagini HLG. La modalità Movie Maker viene utilizzata per regolare la resa cromatica durante la visione di film. I giocatori beneficeranno di un pannello speciale che visualizza la frequenza dei fotogrammi e i metadati HDR e consente di abilitare funzionalità aggiuntive.

Ad esempio, Dark Visibility Enhancer può essere utilizzato per regolare il contrasto delle aree nere dello schermo e la modalità automatica SPD consente di ridurre il ritardo di input. La novità è inoltre dotata di porte HDMI 2.1 per una migliore compatibilità con potenti PC e console di gioco di ultima generazione. Successivamente, Panasonic annuncerà i prezzi e la disponibilità dei nuovi televisori OLED in diverse regioni.