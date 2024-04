L'ultimo film di Apple “Relax, it's iPhone” girato in India mette l'iPhone 15 a un nuovo test – Riepilogo della campagna Asia

| Scritto da Kim Shaw |

Apple ha lanciato in India il suo ultimo film “Relax, it’s iPhone”, creato tramite TBWA\Media Arts Lab a Singapore, che sottopone l’iPhone 15 a un test di durata senza precedenti: lanciandosi, rigirandosi e rotolando nel retro di un risciò, per dimostrare la qualità Costruzione difficile.

La campagna è stata lanciata nel bel mezzo della stagione del cricket, ricordando ai fan che possono guardare la loro partita preferita senza perdere un colpo o preoccuparsi di danneggiare il proprio iPhone. Dai dossi difficili alle curve strette, iPhone sopravvive al caos di un viaggio accidentato in risciò, dimostrando di essere durevole e affidabile anche negli spostamenti più difficili.

iPhone 15 è dotato di un vetro posteriore personalizzato a doppio scambio ionico e di un telaio in alluminio aerospaziale, che contribuisce a rendere l'iPhone 15 incredibilmente resistente. La cover anteriore Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone e, grazie al design resistente all'acqua e alla polvere, iPhone dura e mantiene il suo valore più a lungo di qualsiasi altro smartphone. Inoltre, il chip A16 Bionic veloce ed efficiente offre prestazioni comprovate su iPhone 15, alimentando Dynamic Island, funzionalità di fotografia algoritmica e altro ancora. La potente fotocamera principale da 48 MP consente immagini ad altissima risoluzione, mentre l'opzione di zoom 2x offre agli utenti un totale di tre livelli di zoom ottico. Le foto di nuova generazione su iPhone 15 presentano dettagli più nitidi, colori più vivaci e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

La campagna andrà in onda e apparirà anche su pre-roll digitali, TVO e social media.

Crediti

Agenzia: TBWA\Media Arts Lab Singapore

Casa di produzione: Nirvana Films

Casa editrice: Sally Studio, Heckler Singapore

Finitura: Heckler Singapore

Direttore: Prakash Varma

Musica: “Buckle Up” di Shay, Sam Bruno, Don Electron