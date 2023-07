Un prototipo del telefono Google Pixel 8 Pro è stato rivelato in un leak

Pixel 8 Pro di Google potrebbe essere stato rivelato in nuove immagini su Reddit da qualcuno associato a Google, DroidLife È stato segnalato. La parte posteriore mostra un array di telecamere simile a un pixel insieme a un sensore di temperatura corporea che si dice, insieme a un adesivo che recita “Solo per test / valutazione”. Un altro recita “Zuma – B1”, un possibile nome in codice per il chip Tensor G3 proveniente da Google. Nel frattempo, lo schermo frontale mostra la modalità Fastboot che dice 12 GB di DRAM Samsung LPDDR5, 128 GB di spazio di archiviazione e “husky”, precedentemente rivelato Nome in codice Pixel 8 Pro.

Pixel 8 Pro dovrebbe avere un array di fotocamere più capace, con la fotocamera principale da 50 megapixel di Samsung che lascia entrare il 50 percento in più di luce e la fotocamera ultra grandangolare da 64 megapixel di Sony. Sembra anche avere uno schermo piatto, come si dice, invece di uno schermo curvo come i modelli Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro. Secondo un’altra indiscrezione, avrà una batteria da 5.000 mAh (più o meno la stessa del Pixel 7 Pro) e una velocità di ricarica massima da 23 W a 27 W.

reddit

In una serie di post su Reddit, il poster “fastidioso da leggere” ha affermato di aver ricevuto “dal team dei dispositivi di Google per i test”. Quindi la persona ha pensato che forse avrebbe dovuto usare un account spam e qualcuno ha risposto “Dovresti davvero, considerando che su questo account hai posato foto di te stesso”. L’editore originale ha successivamente cancellato il proprio account.