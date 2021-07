“Così bella”, la stampa italiana in estasi dopo l’incoronazione della Nazionale

Il trionfo dei giocatori italiani a Euro 2021 dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra ai rigori (1-1, tab 3 a 2) è grande sulle prime pagine di tutti i giornali italiani questo lunedì mattina.

Un momento di grazia per l’Italia. Al termine della notte londinese, domenica sera a Wembley gli Azzurri sono saliti sul tetto d’Europa. Vincitrice dell’Inghilterra al termine dei rigori (1-1, 3 tab a 2), la squadra di Mancini ha fatto una bella vittoria. Attraenti per tutta la competizione, gli italiani non hanno rubato la seconda incoronazione della loro storia a un euro.

Quindi, anche se la redazione ha chiuso a tarda notte, l’immensa gioia dei giocatori della Nazionale è piena sulle prime pagine di tutti i giornali italiani questo lunedì mattina.

“Troppo bella” è il titolo Gazzetta dello Sport. “Solo noi” esulta Tuttosport mentre il Corriere della Sera fa nel concreto: “Siamo i campioni”. “La nostra Europa” assapora con orgoglio La Repubblica.

In Inghilterra è la foto delle lacrime del giovane Bukayo Saka, autore dell’ultimo rigore sbagliato, che occupa la prima pagina della maggior parte dei tabloid. Da notare anche il bellissimo One of the Times, “Arrivederci” (“arrivederci”).

Negli altri Paesi il trionfo dell’Italia è salutato come si deve. “Bravissima!” esclama il quotidiano sportivo spagnolo AS. “Les Invincibles” titola L’Equipe, per sottolineare anche la striscia di 34 vittorie consecutive dei giocatori di Mancini. Giocatori descritti come “Nuovi Imperatori” dal quotidiano portoghese A Bola.