I centri di attività economica cinesi, indiani e americani sono tra i più vulnerabili Cambiamento climatico attraverso il mondo. Questo è il risultato di A Stabilepubblicato il 20 febbraio da Climate Risk Analysis Inc XDI. L’Europa (e la Francia) non sono escluse: Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Grand Est rispettivamente a 121H176H e 200H inserire in questo ordine.

Lo studio copre 2.600 distretti. In una conferenza stampa, i suoi autori spiegano di aver tentato di modellare il futuro danno del cambiamento climatico agli edifici e alle infrastrutture globali. L’obiettivo è, secondo Karl Malone XDIE “ Valutare i rischi posti dal cambiamento climatico per l’economia ». Nelle loro proiezioni sono state considerate otto manifestazioni del cambiamento climatico: inondazioni costiere e fluviali, caldo estremo, incendi, frane legate alla siccità, forti venti e cicli di gelo e disgelo.

Londra, Milano, Monaco… sono tra le più esposte

I risultati: diciassette delle venti aree esposte sono province cinesi, alcune delle quali, come lo Jiangsu, vicino a Shanghai, svolgono un ruolo essenziale nell’approvvigionamento dell’economia mondiale. Florida, California e Texas, che sono tre stati americani con una grande attività economica, lo hanno completato “ Primi 20 ». Cumulativamente, Cina, India e Stati Uniti rappresentano più della metà delle 100 regioni più a rischio.

Anche molti centri economici europei si sono dimostrati vulnerabili. Belgio, Italia e Germania hanno tre delle 100 regioni più minacciate dai cambiamenti climatici: Fiandre, Veneto e Bassa Sassonia. Ci sono otto regioni francesi (Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Grand Est, Occitanie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes e Normandy) in “ primi 300 ». Londra, Milano, Monaco e Anversa sono tra le principali città con la maggiore esposizione. Le inondazioni costiere e fluviali sono tra i principali fattori di rischio nel continente.

