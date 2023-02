L’Italia rinuncia ai “super bonus” per la ristrutturazione della casa – EURACTIV.com

Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha adottato una revisione radicale del sistema del “superbonus”, con l’obiettivo di incentivare le ristrutturazioni edilizie e migliorare l’efficienza energetica.

“Penso che il sistema di super ricompensa sia stato ben progettato.”Meloni ha detto domenica (19 febbraio).

In Video pubblicato su Twitter Dove ha spiegato le nuove misure adottate il 16 febbraio, ha indicato, tuttavia, che un tale sistema lo era “Era così mal progettato ed eseguito male che ha creato così tanti problemi che ora l’abbiamo ereditato e dobbiamo affrontarlo”.

Il Super bonus per la ristrutturazione degli edifici è stato originariamente introdotto a maggio 2020 come parte di “decreto ripartenza” È stato adottato all’indomani della pandemia di coronavirus per rilanciare l’economia italiana.

In base a questo schema, i proprietari possono ottenere dal governo il rimborso del 110% delle spese di ristrutturazione.

Ma questo sistema ha pesato molto sulle finanze italiane, costando al bilancio dello Stato oltre 105 miliardi di euro, secondo Meloni. Il dispositivo è stato anche ampiamente criticato per aver alimentato l’inflazione e le frodi edilizie.

Le famiglie avevano tre opzioni per richiedere il sussidio. Possono detrarre i costi di rinnovo dalla loro dichiarazione dei redditi in cinque anni o richiedere all’imprenditore edile di usufruire di uno sconto sulla bolletta, con lo Stato che paga i lavori di ristrutturazione. La terza opzione era vendere il credito a una banca o altro intermediario finanziario che avrebbe poi pagato per loro conto.

Per contrastare le frodi, il nuovo decreto conserva la possibilità della detrazione fiscale ma toglie ogni altra possibilità. Tuttavia, le persone a basso reddito sono svantaggiate perché non possono recuperare l’intero importo speso.

Ma il decreto non inciderà sui lavori già iniziati.

era il sistema attuale ‘soggetto a frode’Poiché il credito può essere inizialmente trasferito a una banca, a un intermediario finanziario o a una società, “Senza limiti e all’inizio senza alcuna censura”Conferma la Meloni.

“È pazzesco, come se il governo dicesse: chi vuole comprare un’auto, la pagherà lo Stato”. non potrà mai avere successo.”Lo ha spiegato Carlo Calenda, leader del partito di centro Azione (Gruppo per il Rinnovamento dell’Europa). Agenzia Italia.

Inoltre, il regime ha creato una bolla nel settore delle costruzioni eliminando la divergenza di interessi tra venditore e acquirente e aumentando il costo delle materie prime come ferro, acciaio e cemento.

Per far fronte a questo, il governo italiano è intervenuto a gennaio con una misura per ridurre gli incentivi dal 110% al 90%.

“Ovviamente, se dovessi pagare il 10% del valore totale dell’attività, starei più attento alle mie spese”.Ha spiegato la Meloni, spiegando che il costo del dispositivo è di 2.000 euro per cittadino italiano, bambini compresi.

fallimento del credito

Un altro problema creato dall’attuale sistema sono i 15 miliardi di euro di crediti inadempienti che le banche faticano a gestire, secondo Dati Dall’Associazione Nazionale Imprese Edili (ANCE).

Molte aziende che hanno crediti del Premium Reward Scheme non possono più riscattarli, perché hanno esaurito la possibilità di detrarli dalle tasse, e non possono più venderli perché banche e altri istituti non acquistano più questi crediti.

Il comitato investigativo bancario ha indicato alla fine di giugno 2022 che “Nel biennio 2020-2022 le banche hanno assunto crediti d’imposta per un valore complessivo di 76.989.096.317 euro, saturando la loro capacità finanziaria”.E Lo riferisce l’Ance.

Per il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto PicettoE “Le aziende falliscono non perché abbiamo smesso di trasferire il credito, ma perché nessuno sta comprando il loro credito”.

Il Movimento 5 Stelle difende il sistema

Il Movimento Cinque Stelle (M5S), che ha creato il sistema, protesta contro la revisione del governo Meloni. la festa mantenerlo Il primo ministro mente e conduce una campagna elettorale “terrorismo psicologico”.

Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del M5S stimato Questo è ” pericoloso “ al primo ministro “Per ripetere un errore aritmetico del ministro dell’Economia”..

“Ci rappresentano e non possono permettersi di fare dichiarazioni così false pubblicamente”.disse il signor Conti.

Dillo [le système] Costa 2.000 euro a persona compresi i bambini è sbagliato perché i dati dicono che il rendimento istantaneo è del 70%. Ciò significa che se spendi 100€, ti vengono restituiti 70€, che, spalmati sui cinque anni di bonus premium, sono 88€ a persona e non 2.000€.È spiegare.

Inoltre, il Sig. Conti ritiene che questa procedura sia stata “redditizio” Creando 900.000 posti di lavoro e riducendo di un milione di tonnellate le emissioni di anidride carbonica.

Questo bonus ha permesso ai proprietari di risparmiare una media di 964 euro all’anno, mentre la riduzione totale delle emissioni di CO2 è stimata in 1,42 milioni di tonnellate, Secondo uno studio È stato condotto dal gruppo di ricerca italiano Nomisma.

Con Quest’ultimo decreto-vergogna che Affossa il #Superosso, il governo Meloni combatte tutte le spalle imprese, lavoratori e cittadini, creando le premesse per una nuova moda economica e sociale. La Mia entra nel Tg3 ⤵️ pic.twitter.com/Mw1alp7NQp – Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 17 febbraio 2023

[Édité par Anne-Sophie Gayet & Anna Martino]