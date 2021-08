Le case per cani realizzate con materiali riciclabili sono state costruite da volontari dalla Grecia e dall’estero

“L’idea nasce dalla crescente necessità di riutilizzare i materiali della nostra casa”

Due operazioni di volontariato si stanno svolgendo in questi giorni nella città di Kavala, dove un totale di 80 giovani provenienti da quattro diversi paesi dell’Unione Europea (Spagna, Italia, Francia e Romania) si sono uniti per la loro attuazione. Il progetto è stato firmato dalla cooperativa sociale PYTHIA nell’ambito del Festival Nazionale Cosmopolis di quest’anno organizzato dal comune di Kavala e dall’azienda municipale DIMOFELIA per la pubblica utilità.

In particolare, 80 giovani volontari dall’estero collaboreranno con i volontari di Kavala e nell’ambito delle azioni attuate da PYTHIA – Koin.S.Ep costruiranno cucce per cani con materiali riciclabili.

Riferendosi all’iniziativa, Ioana Calistrido per conto della società di cooperazione sociale PYTHIA ha parlato all’agenzia di stampa ateniese macedone, rilevando che “l’idea di costruire canili è partita dalla crescente necessità di riutilizzare materiali, che di certo non possiamo utilizzare con loro. Prendendo in considerazione dei materiali riciclabili Per il riciclaggio come culla, letto, comodino o guardaroba, il team PYTHIA ha pensato di agire su questo e sensibilizzare la comunità di Kavala. L’obiettivo è consegnare dieci case al Kavala Municipal Wildlife Sanctuary. I nostri materiali sono disponibile da donazioni di residenti e aziende locali del legno Finanziamento principale Il lavoro proviene dall’Autorità europea di solidarietà.”

PYTHIA, dal 2017 è un’organizzazione di volontariato accreditata dall’Unione Europea. In base a questa certificazione, ospita volontari degli stati membri dell’Unione Europea. Come sottolinea la signora Calistredo, le impressioni ottenute finora dai giovani uomini e donne che hanno visitato Kavala e la nostra patria in generale sono eccellenti.

“Trovano meravigliosa la città di Kavala”, afferma, “Amano molto le nostre spiagge. Usano i trasporti locali e vanno nelle spiagge vicine per nuotare e divertirsi”.

Come salvare le risorse del pianeta

“Il messaggio principale che vogliamo trasmettere al mondo attraverso queste azioni è l’idea di riutilizzare i materiali poiché c’è molto che possiamo fare per risparmiare risorse perché il nostro pianeta non ha risorse inesauribili”, ha affermato la signora Calistredo. E ha aggiunto: “Non vi nascondo però che in occasione dei lavori per la costruzione dei canili, abbiamo trovato il sostegno di molti enti locali. In generale, la comunità locale è molto sensibile alla tutela e al benessere degli animali. “Hanno continuato a inviarci messaggi sui social media chiedendoci se potevano aiutarci e come.”

Inoltre, come parte di un altro lavoro ambientale, volontari greci e stranieri lavoreranno insieme per costruire Gobi Fish, una struttura metallica a forma di pesce, per la comunità locale. Quindi raccolgono la plastica dalle spiagge del comune di Kavala e la mettono nella “pancia” del pesce, mostrando alla comunità locale i benefici del pesce. Ai cittadini, in particolare ai bambini, sarà chiesto di partecipare lanciando al Gobi bottiglie d’acqua di plastica o bibite.

Fonte: newsbeast.gr