L’annuncio del nuovo gasdotto che collegherà direttamente l’Algeria all’Italia desta legittime preoccupazioni in Tunisia

Algeria e Italia hanno annunciato, durante la loro recente visita ad Algeri, Giorgia Meloni, la volontà di rilanciare un secondo progetto di gasdotto tra i due Paesi. Amad Galsi (Gasdotto Algeria-Sardegna-Italia), un vecchio progetto risalente al primo decennio del XXI secolo che mira a collegare la costa algerina da Annaba (a est del Paese) all’Italia attraverso la Sardegna. Pertanto, questo gasdotto collegherà direttamente i due paesi ed eviterà così la Tunisia, a differenza del gasdotto Transmed che collega i due paesi attraversando 370 chilometri in territorio tunisino.

Successivamente, è stato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune a confermare che è stato firmato un accordo per studiare e costruire un nuovo gasdotto per collegare l’Algeria direttamente con l’Italia, sottolineando che questo “trasporterà contemporaneamente gas, idrogeno, ammoniaca e anche elettricità “, aggiungendo che “la durata di questo progetto è lasciata alla discrezione dei tecnici. Tuttavia, penso che sarà breve”.

Gasdotti che collegano il Nord Africa con l’Europa. In rosso, il progetto del gasdotto Galci per collegare l’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna.

Solo che se gli algerini e gli italiani sono entusiasti dell’installazione di questo nuovo gasdotto, allora questo progetto solleva le preoccupazioni dei tunisini. Quest’ultimo teme semplicemente che alla lunga Transmed subisca la stessa sorte del gasdotto Euro-Maghreb, che collega l’Algeria alla Spagna, passando per il Marocco. Con decisione delle autorità algerine, il gasdotto Euro-Maghreb è stato chiuso il 1° novembre 2021.

Va notato che il passaggio del gas algerino attraverso questo gasdotto, realizzato nel 1983 e dotato di una capacità di trasporto di 32,7 miliardi di metri cubi di gas all’anno, ha un impatto positivo sull’economia tunisina.

Con il passaggio del gasdotto sul suo territorio, il Paese beneficia di una tariffa forfettaria del 5,25% del gas trasportato, pagata in gas o in dollari. Questo gas rappresenta il 65% del fabbisogno della Tunisia e avrebbe generato circa 500 milioni di dinari nel 2022.

Inoltre, l’Algeria e l’Italia hanno deciso, attraverso i gruppi Sonatrach ed ENI, di aumentare i flussi di gas tra i due Paesi di 9 miliardi di metri cubi in tre anni, utilizzando la capacità inutilizzata del gasdotto Transmed. Ciò aumenterebbe notevolmente la proprietà del gas di cui gode la Tunisia fino a quasi il 100% del fabbisogno di gas del paese. Ciò indica l’importanza del gasdotto per l’economia e le finanze pubbliche tunisine.

Le preoccupazioni dei tunisini appaiono quindi del tutto legittime. Prima di tutto, il destino del Greater Middle East Gas Pipeline è lì per ricordare loro che in termini di relazioni internazionali nulla è statico. Quando gli algerini hanno costruito il gasdotto Medgaz che collega il loro paese direttamente alla Spagna, non hanno esitato a rinnovare il contratto che li legava al Marocco e hanno semplicemente interrotto le spedizioni di gas alla Spagna attraverso il regno, adducendo tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Poi, con una capacità di 32,7 miliardi di metri cubi all’anno e solo 25 miliardi di metri cubi di gas all’anno in consegna, il gasdotto Transmed è tutt’altro che sazio. Ancora più importante, l’Algeria non ha realmente le risorse di gas che le permetterebbero di aumentare significativamente la sua produzione perché le sue riserve principali stanno diminuendo e soprattutto perché il consumo interno sta crescendo molto più velocemente della produzione. Dire quindi che il nuovo gasdotto è destinato a trasportare volumi che Transmed non può trasportare è tutt’altro che rassicurante sulle vere intenzioni dei gruppi ENI e Sonatrach.

Inoltre, le capacità del nuovo gasdotto non sono ancora note e resta il fatto che è molto probabile che siano identiche o addirittura superiori a quelle di Transmed per renderlo rapidamente redditizio. In questo caso l’Algeria, che non dispone di significative risorse aggiuntive di gas da esportare, dovrà scegliere tra il gasdotto, per il quale non pagherà alcun canone, e il gasdotto attraverso la Tunisia. E la selezione avverrà in fretta, come è avvenuto con il GME. Nel caso in cui non venga interrotto l’utilizzo del gasdotto tunisino, potrà ridurre il flusso che lo attraversa, così come ha fatto con il gasdotto GME dopo aver messo in esercizio il gasdotto Medgaz prima di procedere all’arresto del transito da questa linea.

Di fronte alle legittime preoccupazioni dei tunisini, gli algerini e gli italiani cercano di rassicurarsi mantenendo il passaggio del gas attraverso Transmed. Come argomento di base, avanziamo “le relazioni algerino-tunisine sono in buona forma”. Un argomento tutt’altro che rassicurante per tutti. Inoltre, nel maggio 2022, nel bel mezzo della crisi del gas, le autorità algerine hanno sottolineato di non poter più fornire gas aggiuntivo alla Tunisia e hanno suggerito al suo vicino di rivedere i prezzi delle quote, se desiderava fornire più gas alla Tunisia. Gas algerino fuori dai contratti. Ciò significa che non c’è spazio per i sentimenti nel lavoro. Da qui l’interesse dei tunisini a predisporre un piano alternativo per far fronte alle conseguenze che potrebbero derivare dall’eventuale costruzione del gasdotto Galassi.