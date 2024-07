Riprendono le traversate dei migranti nel Mediterraneo, ma diminuiscono gli arrivi in ​​Italia

Operazione di salvataggio di migranti effettuata dalla nave “Ocean Viking” della ONG SOS Méditerranée in acque internazionali, il 13 marzo 2024. Joanna de Tissier/AFP

Sono bastati pochi giorni di bel tempo perché le traversate nel Mediterraneo centrale, tra Tunisia, Libia e Italia, ricominciassero ad aumentare. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nelle ultime due settimane sono arrivate in Italia circa cinquemila persone, quasi lo stesso numero registrato nel periodo compreso tra il 1 e il 2018.Qualunque Gennaio e 10 marzo. Tuttavia, questi numeri rimangono significativamente inferiori agli oltre 20.400 arrivi registrati tra gennaio e marzo 2023.

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il suo governo, eletto sulla base della retorica anti-immigrazione, non hanno mancato di accogliere con favore questo declino. Dicono che i loro sforzi, sia a livello nazionale che internazionale, hanno portato a una significativa riduzione del numero di arrivi nella penisola. “Il duro lavoro porta risultati”Il ministro dell'Interno Matteo Piantidosi è raggiante in un'intervista al quotidiano milanese Il Foglio20 marzo.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati Migrazione: mappa africana della Georgia Meloni Aggiungi alle tue scelte

Con poco più di 7.000 persone sbarcate tra gennaio e marzo, il numero di arrivi in ​​Italia dalla Libia rimane stabile. D’altro canto, è diminuito significativamente a partire dalla Tunisia. Dopo un’ondata senza precedenti nel 2023, la Tunisia ha visto le partenze di migranti e richiedenti asilo contrarsi del 71% dall’inizio dell’anno, dopo che le loro condizioni di vita sono improvvisamente peggiorate in seguito alle dichiarazioni del presidente Kais Saied. Quest’ultimo nel febbraio 2023 ha descritto l’afflusso di esuli subsahariani come a “impresa criminale” Mira a “Cambiare la composizione demografica della Tunisia”.

“Conseguenze umanitarie catastrofiche”

L’Europa si è poi mobilitata ai massimi livelli per cercare di fermare la migrazione dalle coste tunisine, culminando con la firma di un memorandum d’intesa tra Bruxelles e la Tunisia il 16 luglio 2023, inclusa una delle sue sezioni relative alla lotta all’immigrazione clandestina. Anche se Saeed ha ribadito che il suo Paese non avrà alcun ruolo “guardie di confine”Dalla fine dell'estate scorsa, le forze dell'ordine tunisine hanno intensificato le loro operazioni contro le reti di contrabbandieri e le officine di costruzione delle imbarcazioni utilizzate ai valichi di frontiera.

Allo stesso tempo, ha continuato ad arrestare ed espellere arbitrariamente migranti e richiedenti asilo verso i confini dei paesi vicini. Sono diventato questi “sistematico” Dopo ogni intercettazione in mare, secondo il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Ramadan Ben Omar. Anche se è stato documentato prima il mondo Così come altri media, che sono stati denunciati da numerose organizzazioni della società civile, ma le autorità tunisine negano costantemente queste pratiche.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati Immigrazione: dopo la Tunisia, l'Europa cerca un accordo con la Mauritania Aggiungi alle tue scelte

Il controllo sull’immigrazione è stato rafforzato, con il sostegno di Bruxelles, Parigi e Roma, a scapito del paese “Conseguenze umanitarie catastrofiche”Il signor Bin Omar denuncia. “Da un lato, mentre diminuiscono le partenze, i migranti si ritrovano bloccati in Tunisia, senza possibilità di lavoro né di alloggio, in condizioni deplorevoli. D’altro canto c’è la situazione allarmante in mare con tanti morti. Conferma. Cinque corpi sono stati recuperati il ​​9 marzo durante un'operazione della Guardia Nazionale della Marina, nove il 15 febbraio e tredici una settimana prima.

In questa zona marittima tra Libia e Italia la situazione non è molto migliore: sessanta persone risultavano disperse da un'imbarcazione salvata dalla ONG SOS Méditerranée il 13 marzo. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, da gennaio sono annegate in tutto almeno 442 persone. Subordinare “stime minime” Che tiene conto solo dei naufragi conosciuti, Determinato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Aumenta la repressione da parte delle autorità italiane

Le immagini pubblicate dalla ONG tedesca Sea-Watch, fotografate dal suo aereo di sorveglianza al largo di Malta il 24 marzo, mostrano una petroliera battente bandiera panamense partecipare, in assenza delle autorità competenti, ad una delicata operazione di salvataggio di una nave. L’imbarcazione improvvisata che trasportava una quarantina di migranti e cercava di salvare molti di loro caduti in acqua indica la mancanza di risorse fornite dai paesi.

Nel frattempo, le poche ONG che cercano di aiutare i migranti si trovano ad affrontare una crescente repressione da parte delle autorità italiane. Dall’inizio dell’anno almeno cinque navi umanitarie sono state bloccate Nei porti della penisola: Genitori geografici Organizzazione Medici Senza Frontiere,Oceano Vichingo SOS Mediterraneo, Osservazione del mare 5 E il Umanità 1 Organizzazioni non governative con lo stesso nome. IL Occhio al mare 4ultimo a subire questa pena, fu condannato alla paralisi per sessanta giorni a Reggio Calabria, “La detenzione amministrativa più lunga mai vista per una nave di soccorso marittimo”.Sea-Eye lo ha notato lunedì 11 marzo.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati L’Unione Europea offre all’Egitto aiuti economici in cambio di un migliore controllo sui migranti Aggiungi alle tue scelte

A causa di questi ostacoli, da più di un anno le autorità marittime italiane stanno destinando i porti del centro e del nord del Paese allo sbarco dei sopravvissuti salvati dalle organizzazioni non governative. Una pratica che allunga i tempi di viaggio e tiene le navi lontane dalle aree di salvataggio. In un comunicato stampa pubblicato il 22 febbraio, un gruppo di ONG ha denunciato queste azioni “Ostacoli” In cui, secondo loro, sono coinvolti “Ostacolo alle attività di ricerca e soccorso” Causa a “In aumento il numero dei decessi”.

Naseem Gastelli (Tunisia, corrispondente)

Riutilizza questo contenuto