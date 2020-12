Debito e bancarotta … Covid-19 è troppo per l’economia, secondo AT Kearney

Di fronte allo stato meno preoccupante dell’economia globale, AT Kearney ha lanciato l’allarme. La società di consulenza chiede un’azione urgente, poiché la crisi del Covid-19 sconvolge profondamente l’equilibrio economico, provoca fallimenti ritenuti impossibili, esacerbando il debito pubblico e facendo precipitare gli individui e le nazioni più vulnerabili in una nuova prova. Un’onda è troppo per un equilibrio globale già instabile e allarmante, come osserva AT Kearney nel suo ultimo rapporto sullo stato del mondo.

AT Kearney dipinge un quadro allarmante e un urgente appello all’azione mentre emergono cinque grandi sconvolgimenti nei prossimi cinque anni: governi sotto forte pressione, urgente bisogno di indipendenza nazionale, società sempre più divise e asimmetriche, sull’orlo del collasso interno, la prospettiva di una crisi alimentare globale e la nascita di giganti. Attraverso fusioni e acquisizioni. “La coincidenza della crisi sanitaria globale, delle difficoltà economiche e dei disordini sociali minaccia l’equilibrio del mondo e cambierà in modo permanente le prestazioni delle economie e delle società.

>> Leggi anche – 6 Grafici preoccupanti dell’economia e del mercato azionario

Raggiungendo la fine dell’arsenale a loro disposizione che ignorava i tabù e l’ortodossia in vigore, i governi si trovano ad affrontare un livello di sfiducia senza precedenti e presto saranno bloccati per fornire maggiore protezione con meno risorse. I leader politici del mondo sono chiamati a manovrare senza bussola e senza ostacoli ”, analizza Nicolas Liouliakis, presidente di Kearney France.

>> Iscriviti alla nostra newsletter aziendale e di mercato

“L’unica via d’uscita è mostrare realismo, responsabilità e solidarietà. Di fronte alle minacce che gravano sulle aziende – qualunque sia la loro dimensione – per i più fragili, e il mercato del lavoro è in completo rinnovamento, per amore dell’armonia sociale più fragile che mai, sarà imperativo che il settore pubblico e privato partecipino”. Nella costruzione di un mondo post-pandemia a lungo termine, un mondo che resta da immaginare; è un esercizio di funambolismo da cui nessuno può sfuggire “, continua il leader.

>> Leggi anche – Denaro, Amazon, energia nucleare … 10 previsioni scioccanti di Saxo Bank per il 2021