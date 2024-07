Un breve ma incoraggiante riassunto del trionfo azzurro

Quando è arrivato il momento di riportare in lizza il titolo in Germania, l’Italia, che si era qualificata per un pelo agli Europei del 2024, ha sollevato interrogativi. La strada verso la finale del 14 luglio è ancora lunga, ma è iniziata bene. Sabato 15 giugno a Dortmund ha battuto l'Albania per 2-1.

Dopo un gol dell'albanese firmato Nedim Bajrami fin dai primi istanti, la selezione guidata da Luciano Spalletti avrebbe potuto essere un disastro, ma lui ha subito invertito la tendenza: prima Alessandro Bastoni, poi Nicolò Barella.

collettivo azzurro Ha controllato la palla per tutta la partita e ha avuto bisogno di un intervento decisivo di Thomas Strakosha o del palo per evitare il terzo gol italiano nel primo tempo.

Il secondo tempo è stato meno entusiasmante, in quanto gli italiani hanno stabilito il loro vantaggio e gli albanesi sono riusciti ad avere un'occasione solo al 90'.H minuto. Nonostante il massiccio sostegno dei loro tifosi (circa 45.000 posti su 66.000 allo stadio di Dortmund), gli Eagles hanno perso contro avversari più forti.

Cosa ricordare

Autore del secondo gol della sua squadra, e del decimo in maglia azzurra, il sardo, dell'Inter, è stato soprattutto un organizzatore del centrocampo italiano, tra tenere palla e dirigerla.

0-1, 1H : Nadim Bajrami blocca una rimessa laterale di Federico DeMarco all'interno dell'area, prima di tirare forte sul primo palo.

1-1, 11H : Federico Dimarco gioca un calcio d'angolo veloce con Lorenzo Pellegrini. Il trequartista manda un cross incontrollato verso il secondo palo. Ha trovato Alessandro Bastoni, che ha colpito di testa da distanza ravvicinata di Thomas Strakosha.

2-1, 16H : Uno scatto in piscina nella zona. Dopo che il tiro di Scamaka è stato respinto dalla difesa, la palla è tornata a Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter colpisce in modo incontrollabile e non lascia scampo al portiere.

“In futuro dovremo davvero chiudere la partita prima della fine, perché negli ultimi minuti è quasi finita in pareggio”.Nicolò Barella ha ammonito nel post-partita, nelle dichiarazioni trasmesse su beIN Sports.

Numero: 22 secondi

Questo è al massimo il tempo impiegato da Nedim Bajrami per aprire le marcature per le Aquile albanesi. Questo è il gol più veloce nella storia dell'Euro.

La svolta della partita: Arbitro: Gianluigi Donnarumma

Può essere forte la tentazione di dire che il portiere italiano ha trascorso una serata tranquilla, ma ciò significherebbe dimenticare quella partita contro Ray Manaj. Il capitano della Trans Alpine ha posizionato il corpo in opposizione, toccando la palla quel tanto che basta per deviarla. Evitando così il pareggio a fine gara.

Per quanto emozionante sia stato il primo periodo italiano, il secondo è stato molto più tranquillo, poiché gli albanesi non sono riusciti a proiettarsi nell'area di rigore avversaria.

Dopo aver preso rapidamente il controllo della partita, Berat Djemseti e gli albanesi potrebbero aver pensato di aver fatto la parte più difficile. Ma la loro superiorità nel punteggio è durata solo una decina di minuti. Alla fine dell'incontro rimasero delusi. Ora dovranno vincere contro Spagna o Croazia, nella speranza di qualificarsi agli ottavi. Andrea Alexandru/AP

Classifica del girone B

1. Spagna 3 punti (+3 di differenza reti)

2. Italia 3 punti (+1)

3. Albania 0 punti (-1)

4. Croazia 0 punti (-3)

