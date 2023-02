La versione “Yakafukon” dell’economia di François Hollande

Riproduci l’audio solo per gli abbonati

I quaderni della domenica. L’ex presidente ritiene inevitabile un aumento delle tasse. Si consiglia a Macron di non ascoltarlo.

HSono tornato François Hollande! Non che siamo impazienti di rivederlo, ma c’era da aspettarselo un po’ di reazione mediatica: l’ex presidente riappare ogni volta che la notizia sembra aiutarlo a promuoversi a discapito del suo successore. Uno dei suoi ex ministri mi ha detto di recente: “Inevitabilmente sciopera con la riforma delle pensioni”, e non ha interrotto il suo rapporto con lui, ma ha detto che “ha dominato il campo”. Logica: la critica alla riforma che la maggior parte dei francesi rifiuta è quella di assicurarsi che sia controvento.

