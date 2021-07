Il Sud Italia salva i suoi paesi – ci invita ad agire offrendo stipendi di diverse migliaia di dollari

regione del sud Italia Calabria intenzione di mostrare $ 33.000 USA per chi vuole trasferirsi in uno dei suoi tanti villaggi.

Il programma rientra nei piani della Calabria per invertire il declino della popolazione. sopra 75% delle città della regione hanno meno di 5000 persone Tutto in uno, il governo italiano spera di rivitalizzare queste aree e di superare il calo e l’invecchiamento della popolazione attraverso la nuova offerta.

Ma ci sono alcuni requisiti. Chi vuole candidarsi deve essere 40 anni e meno Ti impegni ad avviare una piccola impresa, ad acquistare un’attività esistente o ad essere un professionista di cui il villaggio ha bisogno.

«Vogliamo che questa sia un’esperienza di inclusione sociale“, Lui dice Gianpetro CoppolaSindaco di Altomonte. «Per attirare le persone a vivere nella zona, godersi gli ambienti e utilizzare le parti vuote della città, come sale riunioni e conferenze con internet ad alta velocità. Turismo incerto e case da un euro non sono il modo migliore per ringiovanire il sud Italia».

«L’obiettivo è quello di rilanciare l’economia locale e “respirare” nuova vita nelle piccole comunità.‘, aggiunge o Gianluca Gallo, consigliere regionale. «Vogliamo far incontrare la domanda di lavoro con l’offerta, quindi abbiamo chiesto ai villaggi di dirci che tipo di professionisti stanno perdendo per attirare dipendenti particolari».

Le domande per il programma dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Guarda anche: Una coppia ha ricreato dipinti classici

Guarda la gallery 10 foto

Diventa membro per soli 6 € / anno in esclusivi vantaggi dell’abbonamento Jenny.gr