La partnership VNA-ANSA contribuisce alle relazioni vietnamite

>> Il Vietnam privilegia il rafforzamento delle relazioni con l’Italia

>> Consulenza politica Vietnam – Italia in Hanoi

>> Vietnam e Italia cercano di intensificare la loro poliedrica cooperazione

Foto: An Dang/VNA/CVN

Il documento è stato firmato dal Direttore Generale di VNA Vu Viet Trang e dall’Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri. Nelle sue osservazioni, Phu Viet Trang ha elogiato questa nuova fase di sviluppo nella cooperazione tra le due agenzie.

Nel 2010, i funzionari VNA e ANSA hanno firmato il primo accordo di cooperazione, ha affermato, osservando che l’accordo ha creato una piattaforma per le due agenzie per lo scambio formale di informazioni, mettendo in mostra il potenziale e i vantaggi dei loro due paesi, per migliorare l’interdipendenza e gli scambi tra i due Paesi. Due popoli, che negli ultimi anni hanno contribuito a promuovere i rapporti tra Vietnam e Italia.

Ha affermato che nel contesto di un mondo che affronta epidemie, disastri naturali e conflitti, nonché informazioni false, tutte le agenzie di stampa devono rinnovarsi e affrontare le sfide delle risorse per soddisfare la domanda di informazioni in rapida evoluzione.

Condividere difficoltà comuni

Pertanto, ha affermato, rafforzare la cooperazione tra le agenzie di stampa aiuterà a condividere difficoltà comuni, che è anche l’obiettivo dell’accordo di cooperazione tra VNA News Agency e ANSA.

Sulla base del contenuto concordato, le due agenzie avranno una solida base per migliorare l’attuazione di attività di collaborazione come lo scambio di informazioni, con particolare attenzione ai prodotti informativi multimediali, il supporto ai giornalisti; Oppure scambiare esperienze attraverso attività di scambio professionale e visite ai media.

Informando i partecipanti sulle attività dell’Agenzia, il Direttore Generale ha affermato che l’Agenzia sta intensificando le sue produzioni multimediali e presentando i suoi prodotti informativi su tutte le piattaforme Internet.

L’agenzia sta progressivamente applicando l’intelligenza artificiale (AI) nella produzione di notizie per ridurre le risorse umane e i costi, creando al contempo prodotti di data journalism dal suo vasto archivio creato in quasi otto decenni.

Ha detto che VNA ha inviato i suoi corrispondenti a Roma dal 2004 con l’obiettivo di fornire una copertura completa della situazione in Italia, in Vaticano e nel sud dell’Europa.

Riteniamo che attraverso il ponte informativo, VNA e ANSA continueranno a contribuire attivamente al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Vietnam e Italia in tutti i settori, dalla politica e diplomazia all’economia, passando per l’istruzione, la scienza, la difesa, la sicurezza, la tutela dell’ambiente e la cooperazione decentrata, lei disse.

Organizzare attività pratiche quest’anno

Sulla base dell’accordo di cooperazione, le due agenzie organizzeranno quest’anno attività pratiche per celebrare il cinquantesimoH Anniversario dell’instaurazione di relazioni diplomatiche e 10H Ha ricordato l’anniversario della partnership strategica tra Vietnam e Italia.

Da parte sua, Stefano D’Alessandri ha affermato che l’ANSA, fondata nel 1945, è la più grande agenzia di stampa in Italia e produce quotidianamente più di 3.700 notizie in sei lingue e in diversi formati. L’ANSA ha inviato 500 corrispondenti in più di 80 Paesi del mondo.

Il funzionario ha espresso il suo piacere per la firma dell’accordo di cooperazione e ha sottolineato che il documento creerà una base per espandere la cooperazione nei settori del commercio, della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e delle applicazioni blockchain dei servizi tra le due agenzie di stampa. Ha sottolineato che l’accordo contribuirà efficacemente a rafforzare le relazioni tra i due paesi.

VNA/CVN