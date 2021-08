Non aspettarti che qualcuno dalla Turchia si assuma le responsabilità di paesi terzi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato, oggi, che la Turchia non può assumersi le responsabilità di paesi terzi nei confronti degli afghani che hanno lavorato nelle istituzioni occidentali e sono in attesa di partire dopo che i talebani avranno preso il potere.

“Abbiamo ricevuto una richiesta per accogliere il personale locale della missione dell’Unione europea in Afghanistan”, ha affermato Erdogan in una nota. “Gli Stati membri stanno aprendo le porte solo a una frazione delle persone che li hanno serviti e si trovano in una situazione difficile (…)”Non ci si dovrebbe aspettare che la Turchia si faccia carico di responsabilità verso i paesi terzi”. Intervista telefonica: una telefonata al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo una dichiarazione della presidenza turca.

Il presidente turco ha ribadito il giorno successivo in una conversazione telefonica con la cancelliera Angela Merkel che “la Turchia, che ha già accolto 5 milioni di rifugiati, non può sollevare il carico aggiuntivo della migrazione”.

Da parte sua, Charles Michel ha dichiarato su Twitter di aver discusso con Erdogan dei “recenti sviluppi” in Afghanistan, che ha descritto come “una sfida comune per la Turchia e l’Unione europea”.

“Piena comprensione della necessità di garantire l’evacuazione sicura dei civili, del personale locale e delle famiglie e di sostenere gli afgani vulnerabili e le comunità ospitanti nell’area”, ha scritto.

Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha invitato tutti i Paesi, in particolare quelli europei, ad accogliere alcuni profughi afgani in fuga da Kabul.

Recep Tayyip Erdogan ha avvertito ieri che sarebbe “irrealistico” per l’UE avere ulteriori aspettative dalla Turchia per quanto riguarda l’accoglienza dei migranti, finché l’accordo Turchia-UE non sarà pienamente attuato.

Ankara ribadisce sistematicamente che l’Ue non rispetta l’accordo del 2016 sul contenimento dei flussi migratori verso l’Europa e ne chiede la revisione.