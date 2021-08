Mykonos: l’imprenditore rumeno ha lasciato la villa per 85mila euro

A seguito del rumore fatto dalla Romania per l’arresto dell’uomo d’affari Dragos Savulescu sull’isola del vento e per il suo affitto di una costosa villa nella regione di Agios Lazarus, secondo le informazioni ricevute da primarioSavulescu abbandonò la casa e ne affittò una più piccola ed economica. L’arresto intermittente di Savulescu il 10 agosto a Mykonos, dove era un “rifugio”, ha suscitato scalpore nei media rumeni.

È stato condannato a 5,5 anni di carcere Per la sua partecipazione a Lo scandalo dell’appropriazione indebita di 114 milioni di euro dallo Stato rumeno, Savulescu è stato rilasciato pochi giorni fa con la condizione di non lasciare Mykonos fino a quando la giustizia non deciderà la questione della sua estradizione in Romania.

La sua storia di cattiva condotta legale è iniziata all’inizio del 2019, quando è stato arrestato e condannato per appropriazione indebita, Con l’ex sindaco di Constanta, l’ex presidente della Dinamo, insieme ad altri coimputati, è stato condannato per appropriazione indebita di complessivi 114 milioni di euro.

Dopo la decisione delle autorità giudiziarie, Savulescu è fuggito in Italia, precisamente a Napoli, per essere finalmente localizzato a Mykonos da uomini della Guardia Costiera, che insieme a funzionari del Sotto-Direttorio della Polizia di Mykonos hanno organizzato una grande operazione per arrestarlo.

Il mandato di cattura è stato emesso a seguito di un mandato europeo emesso dalle autorità rumene per partecipazione a un’organizzazione criminale e per frode ai danni dello Stato.

È stato portato alla Procura d’Appello di Syros ai fini di Rilasciato alle autorità rumene.

Secondo le informazioni, l’uomo d’affari rumeno ha affittato un’altra villa a Mykonos, che è più piccola ed economica.

Nel bel mezzo dell’esposizione del riciclaggio di denaro, è toccato dal fatto che ci viva dentro villa di lusso. Sua moglie ed ex Miss Albania, Angela Martini Lei “involontariamente” ha rivelato loro il loro luogo di residenzae carica le foto correlate sul suo profilo su Instagram.

Savulescu, infatti, ha recentemente rinnovato l’affitto della villa con nove camere da letto ad Agios Lazaros fino al 30/09/2021, con facoltà di rinnovare il contratto fino alla fine del procedimento giudiziario. Tuttavia, il clamore causato dalla sua residenza di lusso lo ha costretto a riconsiderare e cercare di affittare una casa più piccola ed economica.

le notizie di oggi

Tragedia a Tsilivi, Zante: ragazzo di 12 anni ucciso da una scossa elettrica mentre giocava

Fox News: il Dipartimento di Stato è stato recentemente colpito da un attacco informatico

Gravi incidenti alla recinzione che separa Israele da Gaza – 41 palestinesi feriti