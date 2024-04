Shelby presenta il Super Snake 2024 da 830 CV

Nel 60° anniversario della presentazione al pubblico della Mustang originale, Shelby American ha svelato il primo modello Shelby basato sulla Mustang S650: la Super Snake sovralimentata da 830 cavalli.

“Abbiamo progettato la Shelby Super Snake affinché fosse l'apice del nostro veicolo ad alte prestazioni, costruito sull'auto sportiva Mustang di prima classe della Ford”, ha affermato Joe Conway, CEO di Shelby American. “Segue la visione di Carroll Shelby secondo cui ogni generazione di automobili migliora la razza. Attraverso la collaborazione con Ford Motor Company, Whipple e altre importanti aziende, il nostro team di Las Vegas ha creato la migliore Shelby Super Snake mai vista.”

Il design della Super Snake non lascerà dubbi sul fatto che si tratti di un'auto speciale. I parafanghi in fibra di carbonio e il cofano in alluminio sono dotati di ampie prese d'aria di raffreddamento, mentre uno spoiler in fibra di carbonio bilancia la manovrabilità dell'auto con una maggiore deportanza. Gli ampi cerchi in lega di magnesio mantengono bassa la massa non sospesa per una migliore reattività. Shelby ha aggiornato lo scarico, le sospensioni e i freni per supportare il look da corsa e, naturalmente, c'è un motore aggiornato. Un compressore aumenta la potenza del V-8 da 5,0 litri a 830 cavalli se alimentato con carburante a 93 ottani.

Ho avuto l'opportunità di guidare una Super Snake dieci anni fa, quando Ford celebrava il cinquantesimo anniversario della Mustang. Nonostante il basso volume di produzione, gli appassionati sapevano di cosa trattava l'auto. Non sono mai stato così sfidato nelle corse come quando ero al volante di un Super Snake in un noioso viaggio nel deserto da Los Angeles a Las Vegas.

“Abbiamo un impegno costante nei confronti degli appassionati”, ha affermato Vince La Violette, vicepresidente operativo e capo progettista di Shelby American. “Con l'eredità competitiva del Super Snake, sapevamo che era essenziale richiedere un veicolo che fosse divertente negli spostamenti quotidiani e altamente gratificante durante la guida vivace. Anche se gli interni e gli esterni sono certamente belli, la funzionalità ha guidato ogni decisione scatole.”

Verranno prodotte solo 250 copie della Shelby Super Snake del 2024, con la produzione che inizierà quest'estate. I clienti possono scegliere una fastback o una decappottabile e possono anche scegliere una trasmissione manuale o automatica. I prezzi saranno annunciati presto.

