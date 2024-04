La 1300 OT di Abarth rinasce grazie a un donatore Alfa 4C

Stellantis Heritage festeggia i 75 anni di Abarth con un omaggio alla mitica Fiat-Abarth 1300 OT del 1965 La base di questo revival nientemeno che l'Alfa Romeo 4C, riproposta per un inaspettato ritorno nel 2024.

Rinata come Abarth Classiche 1300 OT, questa è una versione modernizzata della meraviglia da corsa degli anni '60, costruita con una nuovissima carrozzeria in fibra di carbonio, che dà nuova vita al telaio leggero dell'Alfa Romeo 4C. La Divisione Heritage di Stellantis, impegnata a preservare il patrimonio di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, sta guidando il progetto nell'ambito del programma “Reloaded by Creators”, realizzando una serie limitata di cinque esemplari.

L'Abarth Classiche 1300 OT presenta caratteristiche sportive distintive, tra cui una presa d'aria montata sul tetto, un logo Abarth prominente sul pannello posteriore, un muso ridisegnato e aperture del finestrino posteriore, rendendo omaggio al suo iconico predecessore pur distinguendosi dall'Alfa 4C.

La potenza è fornita dal motore turbo a quattro cilindri da 1,7 litri dell'Alfa Romeo 4C, che trasmette 174 kW alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a sei velocità. Anche se i dettagli delle sue prestazioni devono ancora essere rivelati, il tempo di 0-100 km/h di 4,5 secondi e la velocità massima di 258 km/h dell'Alfa 4C offrono uno sguardo allettante sulle capacità di questo classico rivisitato.

Nata dall'umile Fiat 850, l'originale Fiat Abarth OT 1300 lasciò il segno nelle competizioni FIA Gruppo 4 dopo la sua approvazione nel 1966, e rimase una forza da non sottovalutare fino agli anni '70. La sua incoronazione avvenne a Monza nel 1966, dove salì su tre podi, che rafforzarono la sua posizione nella storia degli sport motoristici. Ritieni giustificata la realizzazione di questo omaggio visto che richiede come donatrice un'Alfa Romeo 4C?

