YouTube verifica il rilevamento automatico dei prodotti nei video

YouTube sta testando una nuova funzionalità che rileva automaticamente i prodotti all’interno dei video e li mostra in un elenco di prodotti correlati.

Questa settimana YouTube Pubblicizza Un’altra funzionalità sperimentale sulla sua piattaforma. Il test, visibile agli utenti statunitensi che stanno visualizzando i video Youtube, Visualizza i prodotti rilevati in alcuni video, come un elenco con altri prodotti correlati.

Questo elenco sarà automatizzato, utilizzando l’intelligenza artificiale per rilevare i prodotti nei video, e apparirà tra i video consigliati mentre gli spettatori si spostano oltre il lettore video stesso.

Un annuncio di YouTube lo menziona “L’obiettivo è aiutare le persone a esplorare più video e informazioni su questi prodotti”. Sulla sua piattaforma, ma è interessante anche per una serie di altri motivi. Sicuramente inizia una nuova era di posizionamento del prodotto.

Ad esempio, YouTube offre la possibilità di aumentare le vendite di prodotti specifici menzionati nei video, il che è ottimo per i creator e i marchi con cui lavorano. In futuro, potrebbe anche essere utilizzato per potenziare altre funzionalità di e-commerce sulla piattaforma video.

