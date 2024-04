Controlla i dettagli – India TV

Fonte immagine: Redmi (X) Smartphone Redmi

Xiaomi sta ora lanciando l'ultima versione di HyperOS sul dispositivo Redmi in India. Il Redmi Note 13 5G è pronto a ricevere l'aggiornamento HyperOS nel paese. Oltre al modello base, anche i modelli Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ sono nell'elenco dei dispositivi che ricevono l'ultimo aggiornamento. L'azienda ha introdotto HyperOS nel febbraio di quest'anno nel paese.

Redmi ha fatto l'annuncio tramite il post X (ex Twitter). Il lancio di HyperOS sulla serie Redmi Note 13 potrebbe richiedere alcuni giorni. Inoltre, si prevede che anche la serie Redmi Note 12 riceverà l'aggiornamento in futuro.

“Con #XiaomiHyperOS, dai il benvenuto a prestazioni migliorate e un'esperienza utente senza precedenti | Ora disponibile sulla serie #RedmiNote13 5G”, ha scritto Redmi in un post su X.

Nuove funzionalità in arrivo con HyperOS

L'ultimo aggiornamento HyperOS di Xiaomi porterà una serie di nuove entusiasmanti funzionalità alla serie Redmi Note 13 5G, tra cui la personalizzazione della schermata di blocco, icone e caratteri aggiornati e un'interfaccia rinnovata. L'aggiornamento introdurrà anche diverse nuove funzionalità di produttività e interconnessione nell'ecosistema Xiaomi, come la possibilità di eseguire il mirroring dello schermo del telefono sul tablet.

Dispositivi idonei

Xiaomi ha rilasciato un elenco di smartphone idonei per l'aggiornamento HyperOS per il secondo trimestre del 2024 (aprile-giugno). L'elenco include Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11i, Xiaomi 11i HyperCharge, Xiaomi 11T Pro, Mi 11 Ultra, Mi 10, Redmi K50i, Redmi 12, Redmi 11 Prime, nonché la serie Redmi 13C e la serie Redmi Note 11 The È stato confermato che anche Xiaomi Pad 5 riceverà l'aggiornamento. Xiaomi Smart Hub consentirà agli utenti di controllare tutti i dispositivi domestici intelligenti installati in casa da un centro di controllo unificato.

