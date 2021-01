Presentazione di iQOO 7, la potente ammiraglia con memoria e ricarica ultraveloci

Lo smartphone IQOO 7 è stato lanciato in Cina, con la piattaforma hardware più potente di Qualcomm emersa di recente e che fornisce un “controllo sensoriale completo”. Durante lo spettacolo, l’azienda ha confermato che il nuovo prodotto è impegnato nelle “Tre Balene”, ovvero equipaggiate con “Iron Performance Triangle”: “Snapdragon 888”, memoria LPDDR5 potenziata e memoria UFS versione 3.1.

Tutto si inserisce in uno chassis da 162,2 x 75,8 x 8,7 mm e pesa 209,5 g come ammiraglia. Il pannello posteriore è realizzato in Gorilla Glass 5 composto da un telaio in lega di alluminio e il 91,4% della parte anteriore è per un display AMOLED da 6,52 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La luminosità nominale è di 800 nits e la massima è di 1.300 nits. La frequenza di aggiornamento della matrice è di 120 Hz, mentre il touchscreen ha una frequenza di risposta di 300 Hz.

L’IQOO 7 è basato sullo Snapdragon 888 5nm con otto core con una frequenza massima di 2,84 GHz. Lo smartphone è dotato di RAM Samsung LPDDR5, che ha una velocità di 6400 MB / s, che è il 16,3% più veloce rispetto alla precedente generazione di RAM. È stata inoltre annunciata la memoria flash UFS 3.1, con un aumento costante della velocità di lettura del 6,4%, un aumento della velocità di scrittura sequenziale del 5,89% e una velocità di scrittura casuale del 17,3%.

IQOO 7 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido che fornisce un’area di dissipazione del calore di 17,733 mm. Il dispositivo funziona con una batteria da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 watt. Grazie a ciò, la batteria si ricarica fino al 50% in soli 5 minuti e una ricarica completa richiede 15 minuti.

Lo smartphone IQOO 7 ha anche una fotocamera frontale da 16MP e una tripla fotocamera principale da 48MP (Sony IMX598, OIS) + 13MP (grandangolo) + 13MP.

Lo smartphone è disponibile in due versioni di memoria: 8/128 GB e 12/256 GB per $ 586 e $ 648, rispettivamente.