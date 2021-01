Presentazione delle nuove bombe Samsung! – Notizie di tecnologia

Clicca per vedere i dettagli

Samsung Il primo nuovo prodotto dell’evento Unpacked che è stato annunciato è stato il Samsung Galaxy Buds Pro. Questo prodotto Samsung, che ha anni di esperienza con le cuffie wireless, sembra emettere un suono eccezionale.

Samsung Galaxy Buds Pro

Il primo prodotto annunciato da Samsung è stato il Galaxy Buds Pro. Il prodotto, che blocca il rumore e attira l’attenzione con la sua alta qualità del suono, utilizza l’utilissima tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC.

Per separare la tua voce dal rumore di fondo, c’è una speciale VPU, l’unità di ricezione audio, che si concentra sulla tua voce. In questo modo, non avrai problemi con il rumore durante una telefonata.

Utilizzando un tweeter da 11 mm per un suono più profondo e un tweeter da 6,5 ​​mm per fornire altezze chiare, il prodotto offre un “suono multidimensionale” che imita la tecnologia del suono surround con una sintonizzazione audio a 360 gradi.

Il Galaxy Buds Pro, dotato di funzionalità come la cancellazione attiva del rumore intelligente, un interruttore per dispositivo intelligente e un design impermeabile, sarà in vendita a partire dal 15 gennaio.

Galaxy SmartTag

Galaxy SmartTag è un altro prodotto che è stato introdotto. Può funzionare per diversi mesi con una batteria a forma di disco e entrare in contatto con vari oggetti o animali domestici, permettendo di trovarli.

Samsung SmarTag utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e quindi ha una durata della batteria molto più lunga. Il prodotto, che può essere utilizzato comodamente in molti scenari diversi, consente di individuare rapidamente gli accessori mancanti. Quindi i tuoi oggetti non andranno più persi, perché Samsung SmartTag rimuoverà questo “incubo”.

Il dispositivo, che ha un corpo in plastica resistente, ha un foro per catena per poterlo appendere ovunque. Dopo aver accoppiato il dispositivo con l’app SmartThings Find, puoi vedere la sua posizione sul telefono.

La cosa più importante è fornire una connessione crittografata. Poiché la comunicazione tra i dispositivi è crittografata, non ci saranno perdite di dati.

È possibile utilizzare SmartTag per trovare il telefono. Per questo, quando si preme due volte il pulsante sul dispositivo, è possibile individuare il telefono portandolo in posizione di allarme.

Galaxy S21

Con sede in Corea del Sud Tecnica Il colosso Samsung ha anche svelato, come previsto, la serie Galaxy S21. L’Exynos 2100 è stato prodotto con un processo di fabbricazione a 5 nm ed è un processore octa-core. Ha un core Cortex-X1 che gira a 2.9 GHz, così come tre core Cortex-A78 a 2.8 GHz e quattro core Cortex-A55 a 2.2 GHz. Il Mali-G78 MP14 soddisfa la potenza grafica che richiede.

Il suo schermo da 6,2 pollici offre una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La densità di pixel nello schermo che supporta HDR10 + e può aumentare la sua luminosità a 1300 nits per metro quadrato è a 421 dpi.

Il telefono, che fornisce una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, cambia automaticamente la frequenza di aggiornamento tra 48 e 120 Hz, migliorando così il consumo energetico.

Con la fotocamera frontale da 10 megapixel e l’apertura f / 2.2, così come la configurazione della fotocamera posteriore, sembra che Samsung abbia effettuato l’accesso per parlare di telefoni quest’anno. Ci sono tre fotocamere sul retro del telefono.

La fotocamera principale da 12 MP f / 1.8 e l’OIS sono accompagnate da un grandangolo da 12 MP f / 2.2 e da un teleobiettivo da 64 MP f / 2.0.

Mentre la fotocamera ultra grandangolare ha un angolo di visione di 120 gradi, puoi ingrandire 3x Hybrid grazie al teleobiettivo. Il telefono, che può registrare video a 30 fps con risoluzione 8K, è anche in grado di registrare video HDR10 +.

Il telefono funziona con una batteria da 4000 mAh e supporta lo standard WiFi 6e.

Galaxy S21 Plus

Uno dei prodotti annunciati da Samsung è il Galaxy S21 Plus. Il prodotto, che ha un enorme schermo da 6,7 ​​pollici, ha un display AMOLED dinamico. Fornisce una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per lo schermo e protegge il suo schermo con Gorilla Glass Vicrus, il prodotto è alimentato da un processore Exynos 2100.

Chiariamo i dettagli del processore: in un processore a otto core con architettura a 5 nm; Sono presenti 1 Arm Cortex X1 registrato a 2,9 GHz, 3 Cortex A78 a 2,8 GHz e 4 core Cortex A55 a 2,0 GHz.

Il Galaxy S21 Plus, che dispone di modelli di archiviazione interna da 128 e 256 GB, utilizza 8 GB di RAM.

Il Galaxy S21 Plus, che è anche molto ambizioso dal lato della fotocamera, è composto da una fotocamera da 12 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 120 gradi con apertura f / 2.2, un’apertura f / 1.8 da 12 megapixel e una fotocamera teleobiettivo da 64 megapixel. L’apertura del valore del teleobiettivo con stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) è annunciata come f / 2.0.

La fotocamera sulla parte anteriore del telefono può scattare foto da 10 MP. Questa fotocamera con apertura f / 2.2 scatta foto molto buone.

Il prodotto, che ha una batteria più grande (4800 mAh) rispetto al Galaxy S21, fornisce supporto per la ricarica rapida cablata da 23 W e wireless da 15 W.

Galaxy S21 Ultra

Un altro prodotto Samsung che ha lasciato il segno stasera è il Galaxy S21 Ultra. Il prodotto, che supporta anche il 5G, è stato lanciato come Galaxy S21 Ultra 5G.

Il prodotto, che ha uno schermo di grandi dimensioni di 6,8 pollici e una risoluzione dello schermo di 1440 x 3200 pixel, è alimentato dal processore Exynos 2100. Il prodotto, che consente di risparmiare energia regolandosi automaticamente a valori che vanno da 10-120 Hz, sorprende con un livello di luminosità di 1500 nit.

Passiamo alle opzioni di memoria interna e RAM: 12 GB RAM + 128 GB / 256 GB storage – 16 GB RAM + 512 GB storage … Stiamo parlando di un telefono che sarà sufficiente per gli utenti per molti anni.

Il Galaxy S21 Ultra, che ospita una gigantesca batteria da 5000 mAh, culmina nelle sue potenti funzionalità con una lunga durata della batteria. Il prodotto, che supporta la ricarica rapida cablata da 25 W e la ricarica wireless da 15 W, offre anche la ricarica inversa wireless da 4,5 W. Quindi, puoi caricarlo facilmente posizionando l’auricolare, l’orologio o qualsiasi altro telefono sul retro del telefono.

S21 Ultra, che contiene l’hardware più avanzato della famiglia S21 in termini di funzionalità della fotocamera; Il design della fotocamera quadrupla include 12MP f / 2.2 grandangolare, 108MP f / 1.8 grandangolare con stabilizzazione ottica dell’immagine, zoom ottico 10MP f / 2.4, zoom ottico 3x e periscopio / teleobiettivo con zoom ottico 10MP f / 4.9 10x.

Un’altra caratteristica che renderà felici i produttori di contenuti video è che tutte le fotocamere dei telefoni possono riprendere a 60 fps in 4K.

La fotocamera frontale del dispositivo offre una risoluzione di 40 megapixel f / 2.2.

Grazie alla connettività Wi-Fi 6E, il dispositivo può raggiungere una velocità wireless di 1,2 Gbps (1200 Mbps), certificazione IP68 e altoparlanti AKG. Oltre al supporto per la connettività Bluetooth 5.1, è disponibile una porta USB Type-C 3.2.

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G, il modello con 8 GB / 128 GB di RAM, viene venduto per 9999 TL.

Galaxy S21 Plus

12 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione: 15.999 TL

12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione: 16.499 TL

Galaxy S21 Ultra

12 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione: 15.999 TL

12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione: 16.499 TL

La Turchia offre anche un buono speciale di £ 1000 per il preordine del Samsung Galaxy S21, un pacchetto di abbonamento premium per 4 mesi e regali speciali per il pre-ordine delle opzioni YouTube Galaxy Pro Buds.