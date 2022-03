Elden Ring può essere messo in pausa in un menu selezionato

Si scopre che l’Elden Ring può essere messo in pausa dopotutto, ma solo su un menu specifico.

Il gioco simile a Souls di FromSoftware segue le orme dei suoi predecessori, costringendo i giocatori a trovare un angolo tranquillo della mappa per mettersi al riparo ogni volta che hanno bisogno di un po’ di tempo libero.

Ma ora, YouTuber ananas di ferro Ha trovato un modo per mettere davvero in pausa il gioco. La parte migliore? Non hai bisogno di modifiche per farlo: la funzione di pausa nascosta è in realtà parte di un unico menu definito nel gioco.

Ciò significa sostanzialmente che i giocatori su PC non devono più disabilitare il gioco online per mettere in pausa il loro gioco… e anche i giocatori su console possono farlo.

La funzione viene attivata andando al tuo inventario, quindi alla schermata “Aiuto” e quindi selezionando “Spiegazione menu”. Mentre viene visualizzato questo inventario, il gioco si interrompe, permettendoti di preparare una tazza di tè o di aprire la porta con calma.

IGN ha confermato che questa pausa sta effettivamente funzionando nel gioco.

Una rapida occhiata all’elenco non ufficiale delle “pause” dell’Elden Ring. Credito: FromSoftware.

È un modo molto lungo per mettere in pausa il gioco, più complicato del semplice premere “start” come nei vecchi giochi. Ma anche se questo metodo potrebbe non essere di grande aiuto se sei nel mezzo di uno degli incredibili combattimenti contro i boss di Elden Ring, potrebbe aiutarti a fare una pausa mentre attraversi le terre nel mezzo.

Sfortunatamente, questo sembra essere un vantaggio non intenzionale… e quindi è probabile che gli sviluppatori di Elden Ring FromSoftware risolveranno questa funzionalità in futuro. Fino ad allora, sentiti libero di usarlo ogni volta che hai bisogno di una pausa dall’attacco implacabile.

La recensione su IGN di Elden Ring l’ha descritta come “una massiccia iterazione di ciò che FromSoftware ha iniziato con la serie Souls, portando le sue battaglie inesorabilmente impegnative in uno straordinario mondo aperto che ci dà la libertà di scegliere la nostra strada”.

Ryan Liston è un giornalista di intrattenimento e critico cinematografico per IGN. puoi seguirlo Twitter.