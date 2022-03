La soluzione alternativa consente agli utenti di Pixel 6 di installare un widget batteria senza ricevere Drop Drop

Perso tra le notizie di lunedì che Google Android 12L rilasciato, Calano i sussidi trimestrali di marzo E il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di marzo per Pixel da 3a a 5a (la serie Pixel 6 è stata nuovamente ritardata) è stata l’ultima parola su una funzionalità tanto attesa per i modelli Pixel compatibili. Come proprietario di Pixel 6 Pro, è uno strumento che ho usato quando ho scosso l’iPhone 11 Pro Max e non vedevo l’ora di utilizzare la versione Android.

Questo strumento specifico è lo strumento batteria e su iOS, questo scrittore lo ha utilizzato per tenere traccia della percentuale di durata della batteria rimasta su iPhone 11 Pro Max e Apple Watch SE. Il primo design del widget della batteria Android è apparso nella prima beta di Android 12 e da allora il design è cambiato.

Android 12 Battery Tool terrà traccia della durata della batteria del tuo Pixel e dei dispositivi collegati



Il widget batteria di Android 12 misurerà la durata residua della batteria sul tuo dispositivo e su tutti i dispositivi collegati come i Pixel Buds (con letture individuali per i bud sinistro e destro e la custodia di ricarica. Il widget funzionerà su alcuni dispositivi “elettronici” Bluetooth insieme ai pixel bud .

Lo strumento per la batteria di Android 12 potrebbe apparire sulla serie Pixel 6 se i telefoni eseguono Android 12L beta

come 9to5Google Indica che gli smartwatch Wear OS non verranno visualizzati sul widget perché rileva l’attuale durata della batteria dell’app Wear OS invece di segnalare i dati ad Android. Si spera che questo sia qualcosa che Google può correggere in futuro.

Per ora, fino a quando Google non ha inserito la funzione Drop Drop in un file Pixel 6 E il Pixel 6 Pro L’unico modo per chi possiede un telefono della serie Pixel 6 di installare lo strumento batteria è scaricare il software Pixel 12L beta sul proprio dispositivo. Per aderire al programma 12L Beta, fare clic su qui Quindi tocca l’emulsione che dice “Mostra i tuoi dispositivi idonei”.

L’unico modo per ottenere lo strumento batteria sul tuo Pixel 6 in questo momento è eseguire Android 12L beta per il dispositivo



Sotto l’immagine del tuo Pixel, fai tap sul pulsante “Accetta” ed entro 24 ore riceverai un aggiornamento over-the-air che ti permetterà di installare Android 12L. Una volta fatto, dovrai aggiornare l’app “Impostazioni Servizi” aprendo il Play Store e toccando l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Da lì, vai a Gestione app e dispositivi > Aggiornamenti disponibili E aggiorna i servizi delle impostazioni.

Che aspetto aveva Battery Gadget a maggio 2021 su Android 12 beta 1

Una volta completato, trova degli immobili vuoti e premi a lungo sulla schermata iniziale fino a visualizzare l’opzione dei widget. Toccalo e vai su Impostazioni Servizi per trovare lo strumento batteria. Un’altra opzione è utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina.

Per uscire dal programma beta di Android 12L, torna indietro qui Clicca per vedere il tuo dispositivo compatibile. Fai clic sul pulsante “Annulla iscrizione” e entro 24 ore riceverai un aggiornamento via etere. Quando fai clic su di esso, verrai riportato alla versione stabile di Android, ma i tuoi dati verranno cancellati. Assicurati di eseguire il backup dei tuoi dati prima di procedere con questo piano. Come opzione, puoi decidere di attendere un paio di settimane affinché la serie Pixel 6 riceva la funzione Special Drop di ieri che include l’elemento batteria.

Scegli Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro da Verizon



Con il widget Batteria, premendo il menu Pixel 6 si aprirà la pagina Batteria in Impostazioni. Toccando una qualsiasi delle impostazioni di Pixel Buds nel widget verrai indirizzato alla pagina dei dispositivi connessi in Impostazioni.

Sapendo come si sentono gli utenti Pixel quando ricevono gli aggiornamenti per la prima volta, non sembra corretto come Google si occupa dei proprietari di telefoni che probabilmente hanno contribuito a costruire.