iOS 15.4 RC è ora disponibile per gli sviluppatori, ecco le novità

Dopo l’evento “Peek Performance”, Apple rilascia iOS 15.4 RC agli sviluppatori. Questa sarà probabilmente la versione che gli utenti scaricheranno quando il software sarà disponibile per tutti la prossima settimana. Inoltre, la società sta anche lanciando la versione RC di iPadOS 15.4. Di seguito sono riportati tutti i dettagli su queste ultime versioni di Apple.

La build di oggi è 19E241. Con l’ultima beta, Apple ha portato una nuova versione, L’audio non binario di Siri per gli anglofoni americani.

iOS 15.4 RC è disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici tramite un aggiornamento remoto nell’app Impostazioni. Come al solito, se l’aggiornamento non viene visualizzato immediatamente per il download, continua a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti per essere distribuito a tutti gli sviluppatori registrati.

Questa nuova versione beta include un’ampia gamma di nuove funzionalità per gli utenti di iPhone e iPad. Per gli utenti iPhone, il supporto Face ID è disponibile mentre indossano le maschere per la prima volta. iPadOS 15.4 include anche la tanto attesa funzione di controllo universale. Ci sono anche più di 30 nuovi emoji tra cui scegliere, modifiche al portachiavi iCloud e altro ancora.

Le ultime versioni beta hanno incluso alcune piccole modifiche a queste nuove funzionalità, nonché modifiche a SOS di emergenza, Podcast Apple e Controllo universale. Ecco il nostro lavoro completo Scopri tutti i dettagli della Beta 4.

iOS 15.4 verrà rilasciato la prossima settimana insieme a tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3.

