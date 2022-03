“Glover” torna per Nintendo 64, non solo su Switch

Chi si ricorda di Interactive Studios Guanto? Se hai un N64, probabilmente ti sei imbattuto in una manciata di pad 3D da Super Mario 64 E il Banjo Kazooie e il suo complemento Grande avventura di Goemon E il torsione camaleontica. C’era un eccesso di esso sul sistema, ma non molto di esso è stato portato su altri sistemi.

Tuttavia, Glover contrasta questa tendenza. Il 20 aprile potrai giocare a Glover, per gentile concessione di Piko Interactive, su qualcosa no Un carrello N64, un disco PlayStation o un vecchio CD per PC (ricordate quelli?). Purtroppo, non arriverà alla console che ti aspetteresti, almeno non ancora.

Sebbene il gioco sia attualmente annunciato solo per Steam, sembra sciocco che un port del gioco N64 non arriverà su Switch, date le sue origini. Se hai Steam Deck, si spera che sia compatibile con quello, quindi puoi ancora giocarci nel palmo delle tue mani tra qualche settimana.

Ti piacerebbe vedere la porta Glover sullo Switch? Suona come un gioco da ragazzi, giusto? Quali altri classici dell’N64 vorresti ripubblicare? Fateci sapere nei commenti!