Star Wars Jedi: First Survivor Major Patch per Xbox Series X | S Ora in diretta

Star Wars Jedi: Survivor non ha avuto il miglior lancio su tutte le piattaforme, ma fortunatamente Respawn è stato in grado di fornire un importante aggiornamento. La prima patch per il gioco include una serie di correzioni per Xbox Series X | S più PC.

Su Xbox Series X, il file di installazione ha una dimensione di circa 140 GB e questo aggiornamento della patch è 7GB. In questo aggiornamento, molti arresti anomali sono stati risolti, ci sono stati miglioramenti delle prestazioni e tutti i tipi di altre correzioni hanno risolto problemi come collisione, rendering e salvataggio.

EA e Respawn hanno riconosciuto i problemi e si impegnano a risolverli il prima possibile. Continueranno inoltre a monitorare le prestazioni su tutte le piattaforme in futuro.

“Stiamo lavorando duramente su patch che miglioreranno le prestazioni e correggeranno i bug su tutte le piattaforme. Altri aggiornamenti sono in arrivo su tutte le piattaforme e condivideremo tale tempistica quando sarà disponibile.”

Puoi vedere le note complete sulla patch nel nostro post precedente: