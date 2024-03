Samsung Galaxy A02 e A05 aumentano la sicurezza con l'ultimo aggiornamento di marzo 2024

Osama Rasoul



28 marzo 2024

In linea con il suo impegno, Samsung continua ad estendere la patch di sicurezza di marzo 2024 ai suoi smartphone entry-level. Gli ultimi dispositivi a ricevere l'aggiornamento sono Galaxy A02 e Galaxy A05. Codificati rispettivamente SM-A025F e SM-A057F, questi modelli ricevono la sicurezza più recente senza alcun miglioramento dell'interfaccia utente.

L’aggiornamento della sicurezza di marzo 2024 mira a risolvere 45 vulnerabilità della sicurezza, rafforzando così il sistema. La versione del firmware di aggiornamento del Galaxy A02 è A025FXXS7CXC1, mentre la versione del Galaxy A05 è A057FXXS2BXC3.

L'aggiornamento è attualmente disponibile nei paesi asiatici e presto arriverà anche in altre regioni. Gli utenti pakistani che utilizzano Galaxy A05 e A02 vedranno l'aggiornamento a breve. Per verificare manualmente l'aggiornamento, gli utenti possono accedere a Impostazioni »Aggiornamento software»Scarica e installa sul proprio dispositivo.

Il Galaxy A02s ha seguito un programma di aggiornamento di sicurezza semestrale, ricevendo due aggiornamenti di sicurezza all'anno, dal suo lancio nel 2020. Considerato questo programma e l'impegno di Samsung a fornire aggiornamenti di sicurezza per quattro anni, è probabile che il nuovo modello economico di Samsung lo farà. ricevere un solo aggiornamento. Aggiornamento di sicurezza in futuro.

Al contrario, il Galaxy A05 opera secondo un programma di aggiornamento trimestrale, ricevendo un aggiornamento di sicurezza ogni tre mesi. Lanciato lo scorso anno con la promessa di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, gli utenti possono essere certi della sicurezza del dispositivo fino al 2028.

Come sempre, Samsung desidera inviare aggiornamenti di sicurezza ai suoi dispositivi. Gli sforzi di supporto dell'azienda sottolineano la sua dedizione alla protezione dei propri utenti in tutti i settori, garantendo un'esperienza mobile ben protetta per i propri clienti.