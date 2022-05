Come attivare “Guarda e parla” su Nest Hub Max

Durante il keynote alla conferenza Google I/O della scorsa settimana, l’azienda Annunciato ufficialmente “Guarda e parla” Funzionalità per Nest Hub Max che stavamo seguendo. Ora, pochi giorni dopo, sembra che questa funzionalità sia stata ampiamente implementata.

Ora disponibile nell’app Google Home tramite un aggiornamento lato server, i possessori di Nest Hub Max possono attivare la funzione “Guarda e parla” che consente alla videocamera di bordo di rilevare il tuo sguardo e attivare il microfono per i comandi senza la parola chiave “Ehi Google .” La funzione è denominata internamente in codice “Bluesteel”, A Scherzo molto esilarante dentro un po’.

Questa funzione è attualmente disabilitata per impostazione predefinita, ma è relativamente facile da attivare. Per fare ciò, vai all’app Google Home, quindi a Nest Hub Max e quindi alle impostazioni per questo dispositivo. In Riconoscimento e condivisione, la funzione si trova nel menu Face Match. Basta passare all’impostazione per accenderlo.

Mentre la funzione è abilitata, Google fornisce alcuni dettagli aggiuntivi su come funziona la funzione. Questo maschio include una gamma di 5 piedi. Dovrai essere a 5 piedi di distanza affinché i microfoni funzionino. Google replica anche Face Match e Voice Match per garantire che tutto funzioni.

Nei nostri test, la breve spiegazione di Google sembra essere decisamente in linea con il funzionamento della funzione. Sono al centro della mia cucina, a circa 2 metri di distanza, i microfoni non sono accesi. I microfoni non avrebbero iniziato ad ascoltare fino a quando non mi sono avvicinato al tavolo, a circa 4 piedi di distanza.

