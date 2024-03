Gemini è stato aggiornato per avviare automaticamente la navigazione in Google Maps

Il lavoro per rendere Gemini un assistente telefonico migliore continua, poiché Google lo ha recentemente aggiornato per avviare automaticamente la navigazione sulle mappe “quando chiedi indicazioni stradali”.

“Vai a [place]Oppure “Portami da”. [x]I comandi visualizzano innanzitutto un breve riepilogo del percorso, quanto tempo ci vorrà e quanti chilometri, insieme a una mappa e un collegamento alle indicazioni stradali. Questa è una delle funzionalità che Gemini può gestire in modo nativo utilizzando l'estensione di Google Maps invece di dover ricorrere al vecchio Assistente.

Dopo pochi secondi, Gemini apre Google Maps con la selezione del percorso per salvare un passaggio e migliorare la tua esperienza con il telefono in vivavoce. Questo secondo le ultime Note sulla versione del Play Store Per l'app/icona Gemini, che include anche:

“Ora puoi utilizzare la tua voce per impostare promemoria e voci del calendario utilizzando l'app Gemini se l'estensione Workspace è attivata nelle impostazioni dell'app Gemini. La disponibilità dell'estensione Workspace varia in base al Paese. Vedi maggiori dettagli qui: https://support.google.com/gemini/answer/14579631#workspace_extension“

“Abbiamo aggiornato i comandi vocali per includere l'invio automatico. Non è più necessario premere il pulsante 'Invia'.”

Nel frattempo, stiamo ancora aspettando la possibilità di impartire comandi Play Music. Google indica che ciò sta accadendo: “Fornitori di media: podcast, stazioni di notizie, radio e fornitori di musica di terze parti non sono attualmente supportati in Gemini.”

