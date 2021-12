Tecnologia Blockchain utilizzata e come funziona in Telugu

La criptovaluta sta guadagnando grande popolarità in tutto il mondo. Non ci sono truffe utilizzando la criptovaluta. Perché tutte le transazioni sono completamente gestite utilizzando la tecnologia blockchain. Scopriamo come funziona questa tecnologia blockchain e quali sono i suoi vantaggi…

Tanti vantaggi con blockchain…

La tecnologia Blackchain non è solo correlata alle transazioni di criptovaluta, ci sono molti vantaggi.

1. Pagamenti/incassi in contanti

2. Operazioni finanziarie di tipo azionario

3. Servizi assicurativi.

5. Immobiliare.

6. Sicurezza delle informazioni personali

7. Vota alle elezioni: le tue informazioni personali saranno sull’intera blockchain. Quindi è facile votare in base ad esso. In sicurezza, è molto probabile che non si verifichino abusi

8. Distribuzione di schemi governativi: la tecnologia Blockchain aiuta a garantire che tutto, dalle razioni alle famiglie, sia disponibile solo per coloro che lo meritano. Non c’è posto per l’inganno. Anche molto economico da implementare. I beneficiari ottengono aiuto più velocemente delle transazioni digitali.

9. Sicurezza dei dispositivi connessi a Internet (IoT).



Visto che la blockchain funziona…

Richiedi una transazione come un acquisto, un contratto

Questa richiesta viene inviata ai computer (nodi) della rete.

Viene formato un blocco con le informazioni per richiedere il talco. Compatibilità dei computer del nodo.

Questo nuovo blocco crea un collegamento e memorizza i blocchi esistenti. Questa è chiamata tecnologia blockchain a causa della portata dei blocchi.

La blockchain è stata creata per questo scopo insieme a informazioni su altri argomenti.

La transazione può includere qualsiasi informazione come criptovaluta, contratto intelligente e messaggi.

Le informazioni in ogni blocco sono al sicuro. Per apportare modifiche.. L’autorizzazione dal rispettivo contratto del caso è obbligatoria.

