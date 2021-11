Hands-on: Nanoleaf espande HomeKit con nuove “linee” modulari [Update: Now available]

Il famoso produttore di illuminazione intelligente HomeKit Nanoleaf ha lanciato oggi un prodotto completamente nuovo. Il IlLuci modulari abilitate per HomeKit È un nuovissimo fattore di forma di Nanoleaf e ha un’estetica raffinata per la tua casa, l’ufficio o qualsiasi spazio ti venga in mente. Abbiamo avuto la possibilità di testare Lines prima del lancio del preordine di oggi, continua a leggere per tutti i dettagli.

Aggiornamento 26/11: Il Linee Nanoleaf Ora è in spedizione.

Dopo aver aperto i preordini in ottobre, le unità Nanoleaf Lines Sharp vengono ora spedite con HomeKit e supporto Thread. Caratteri 9 pezzi Il kit iniziale costa $ 199,99 con pacchetto di espansione Disponibile per $ 79,99.

Nanoleaf ha anche una serie di altri prodotti di illuminazione intelligente HomeKit In vendita il Black Friday.

A giugno, Nanoleaf ha lanciato una nuova versione di Forme – Esagoni Luci intelligenti con effetto legno naturale. Ora con un design completamente nuovo, Linee L’arrivo delle ultime lampadine intelligenti modulari dell’azienda.

Nanoleaf Lines ora reinventa l’idea del design modulare, introducendo linee ultraleggere che si collegano ad angoli di 60 gradi per creare layout di linee eleganti, grandi forme geometriche e persino design a soffitto con pannelli di montaggio intuitivi integrati con ciascun connettore di montaggio della linea. Ogni linea di luce presenta zone bicolore in modo da poter dipingere in due colori contemporaneamente. La tecnologia di illuminazione diffusa fonde insieme diverse tonalità per una perfetta miscelazione dei colori, mentre il bagliore retroilluminato proietta un coinvolgente design RGBW sulle pareti.

Non solo è abilitato Nanoleaf Lines HomeKit, ma è anche una funzionalità supporto per il tema, può essere anche il tema del router.

I preordini sono ora aperti con Kit Smarter Lines con 9 LED andare per $ 199,99 e Pacchetto Stretching 3-Light andare per $ 79,99. I primi ordini arriveranno entro la fine di novembre. Continua a leggere per le nostre idee pratiche con le linee Nanoleaf.

Hands-on con le linee Nanoleaf

Specifiche

11 x 0,78 pollici (28 x 2 cm) luci

Supporta HomeKit, Assistente Google, Alexa, IFTTT, SmartThings

Supporto argomento/articolo + prompt bordo argomento

Retroilluminazione e linee di luce standard

Visualizzatore musicale e funzionalità di mirroring dello schermo

Facile da installare/installare

Installazione e configurazione

Ecco uno sguardo a tutto ciò che viene fornito nello Smarter Kit con 9 luci e tutti gli accessori necessari:

I connettori di montaggio esagonali sono facili da usare e le luci di linea possono essere facilmente fissate in posizione. Come altre lampadine intelligenti Nanoleaf, le linee utilizzano un supporto adesivo forte e facile da rimuovere.

Nanoleaf include una bella panoramica delle forme che puoi realizzare con il 9-light Smarter Kit e se ottieni il pacchetto di espansione, un’altra scheda mostra le possibilità con 12+ luci.

Nanoleaf consiglia di collegare ed eseguire il layout prima di installarlo per assicurarsi che funzioni e questo aiuta anche a ridimensionare al centro, ecc.

Tutto sommato, mi ci sono voluti circa 30 minuti per installare le linee Nanoleaf. Ho trovato utile misurare tutto e utilizzare la livella per ottenere i migliori risultati.

in uso

Potendo provare e sperimentare in prima persona Lines, mi piace molto l’estetica pulita e semplice che puoi creare. Con il nuovo design lineare, puoi ottenere apparecchi più puliti e precisi rispetto ai pannelli luminosi più grandi.

Come desideri, l’app Nanoleaf offre una grande esperienza di creazione dei tuoi effetti di luce con Lines proprio come gli altri prodotti dell’azienda.

E hai una gamma di fantastici modelli di colore tra cui scegliere.

