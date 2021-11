Questa società straniera impiegherà mille ingegneri. Riceverai un fantastico pacchetto | Samsung fornirà posti di lavoro a 1.000 ingegneri l’anno prossimo

Immagine rappresentativa

Nuova Delhi: Il produttore di elettronica sudcoreano Samsung si prepara ad assumere 1.000 ingegneri indiani il prossimo anno. Tutti questi ingegneri saranno reclutati da IIT e altri importanti istituti di ingegneria. Lo ha detto la società in una nota mercoledì. L’anno prossimo, ha affermato la società, la società fornirà 1.000 ingegneri, inclusi individui nei settori dell’elettronica, dell’elettricità, della gestione dei dati e del software.

I giovani avranno l’opportunità

Parlando per l’occasione, il vicepresidente di Samsung India Sameer Waddhawan ha affermato che l’azienda mira a utilizzare le sue idee per l’azienda dando maggiori opportunità ai giovani. Pertanto, nel prossimo periodo, nell’azienda sarà impiegato un gran numero di manodopera qualificata. In questo contesto, l’azienda offrirà opportunità a mille ingegneri nel prossimo anno. Questi ingegneri includeranno ingegneri nei campi dell’elettricità, dell’elettronica, della gestione dei dati e del software. Riceveranno anche un buon stipendio per incoraggiarli.

È necessaria più manodopera

Inoltre, ha affermato che la società sta cercando di aumentare la produzione in India. Per questo avremo bisogno di molta manodopera. Pertanto, in futuro, l’opportunità potrebbe essere data non solo a mille ingegneri ma anche a pochi altri. Tutti questi ingegneri saranno reclutati da istituti rispettabili come IIT Kanpur, Delhi.

https://www.youtube.com/watch?v=5cHvtHNIHk8

