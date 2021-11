Scienziati russi inventano una tecnologia per ridurre il rumore degli aerei

Gli scienziati della Perm National Research Technical University hanno creato una tecnologia che consente di ridurre il livello di rumore emesso dagli aerei.

La rivista Akustika osserva che la nuova tecnologia dipende dal rivestimento dei motori degli aerei con strutture speciali in grado di assorbire il suono. Questa tecnologia può essere utilizzata anche in centrali elettriche e altre unità.

Il ricercatore Oleg Kostov, del Laboratorio di meccanismi di generazione del rumore e analisi dei modelli presso il Centro di ricerca acustica dell’università, sottolinea che la produzione di velivoli a bassa rumorosità è una questione vitale per i produttori di aeromobili.

“Il nostro team scientifico ha progettato e utilizzato con successo una tecnologia che consente una previsione più efficace delle proprietà acustiche dei cofani fonoassorbenti dei motori degli aerei. Per la prima volta, i processi sono stati progettati per strutture di aeromobili reali”, afferma.

È interessante notare che Gazprom Neft ha concordato alla fine dello scorso settembre con Airflot di cooperare nella produzione di carburante per aviazione da materie prime vegetali, contenente la più bassa percentuale di carbonio – carburanti per aviazione sostenibili (SAF).

Questo accordo prevede lo sviluppo del carburante per aviazione in conformità con i requisiti internazionali per ridurre le emissioni di gas serra e il programma ambientale CORSIA dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

Fonte: quotidiano “Izvestia”