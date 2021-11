Finora era possibile produrre adesivi per WhatsApp solo con l’ausilio di applicazioni esterne. D’ora in poi potrai farlo nell’interfaccia web di WhatsApp e presto anche nell’app desktop

Buone notizie per i fanatici degli adesivi di WhatsApp: d’ora in poi non avrai più bisogno di app di terze parti per creare nuovi adesivi, grazie a un nuovo aggiornamento che è ora arrivato nel servizio di messaggistica più popolare al mondo.

direttamente dal computer

Se i pacchetti di adesivi che hai scaricato o gli adesivi inviati dai tuoi amici non sono sufficienti, a partire da oggi puoi creare i tuoi adesivi personalizzati. La nuova funzionalità è disponibile nella versione web di WhatsApp – cioè nel browser – e dovrebbe arrivare anche la prossima settimana nelle versioni originali dell’applicazione.





Per creare le tue etichette, fai semplicemente clic sul pulsante Inserisci – con l’icona della graffetta – seleziona l’etichetta, seleziona l’immagine da cui vuoi creare l’etichetta – e si aprirà l’interfaccia di creazione. L’interfaccia include una serie di strumenti tra cui la masterizzazione in background (icona delle forbici); Aggiungi emoji da un gruppo WhatsApp; Incolla un altro adesivo dal tuo gruppo; possibilità di scarabocchiare o disegnare e tagliare a mano libera (cropping); E l’aggiunta di testo – ma tieni presente che la funzione funziona almeno in parte per ora in termini di RTL – e inverte l’ordine delle parole. Quindi dovrai scrivere le parole in ordine inverso.

L’opzione Copia in background consente di selezionare la parte della foto che si desidera escludere, ad esempio il volto di qualcuno, e nascondere lo sfondo.

Come accennato, la nuova funzionalità è già disponibile ora (anche in Israele) nella versione web e dalla prossima settimana anche nelle applicazioni Mac e PC, tuttavia WhatsApp non ha annunciato quando questa opzione verrà aggiunta anche all’applicazione mobile. Una volta che ciò accade, Meta ucciderà dozzine di applicazioni discutibili e meno sospette che forniscono la possibilità di creare e modificare adesivi WhatsApp.